Rodzina podała szczegóły pogrzebu Andrzeja Zaorskiego. Piękny gest bliskich satyryka

Andrzej Zaorski odszedł 31 października 2021 roku w wieku 79. Artysta od wielu lat chorował, co było konsekwencją udaru mózgu, który przeszedł w 17 lat temu. Smutną wiadomość potwierdził brat satyryka. Teraz rodzina podała szczegóły pogrzebu. Ostatnie pożegnanie odbędzie się 10 listopada na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach.



Rodzina podała szczegóły pogrzebu Andrzeja Zaorskiego. Bliscy satyryka okazali piękny gest

Brat zmarłego artysty, Janusz Zaorski, zamieścił w sieci nekrolog. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 12:00 10 listopada w sali domu pogrzebowego na warszawskich Powązkach Wojskowych. O godzinie 13:30 nastąpi odprowadzenie trumny do rodzinnego grobu na Starych Powązkach. Rodzina ma także dwie prośby do żałobników. Zdobyła się na piękny gest i chce, by osoby obecne na pogrzebie wsparły akcję charytatywną.

Prosimy o nieskładanie kondolencji, a zamiast kwiatów wsparcie organizacji non profit "Chlebem i Solą", która pomaga uchodźcom. Datki na ten cel będzie można złożyć do puszki wystawionej w trakcie pożegnania w domu pogrzebowym - czytamy w nekrologu.

Andrzej Zaorski urodził się w 17 grudnia 1942 r. w Piaskach. Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Był związany z wieloma teatrami, lecz najbardziej publiczność zapamiętała go z występów kabaretowych. Występował w takich przedstawieniach i programach telewizyjnych jak: "Pod Egidą", "U Lopka", , "Tu 60-tka" i "Kaczuch Show". Pracował także w radiu, gdzie słuchacze mogli go usłyszeć m.in. w "Studio Gama" i "Gallux Show". Współtworzył u boku Jerzego Kryszaka i Marcina Wolskiego cykl telewizyjny "Polskie zoo". 17 lat temu przebył udar mózgu, co spowodowało paraliż i znaczne ograniczenie mówienia. W 2006 roku wydał powieść "Ręka, noga, mózg na ścianie", w której znalazły się wątki autobiograficzne. W 2012 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za całokształt pracy artystycznej i zasługi na rzecz przemian demokratycznych w kraju.