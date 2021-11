Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Kasia Tusk pasjonuje się fotografią i designem. Publikuje więc mnóstwo pięknych kadrów, na których uwieczniane jest jej mieszkanie. Zdjęcia możemy znaleźć na jej blogu oraz Instagramie.

Zobacz wideo Kasia Tusk pokazała swoją biblioteczkę

Jak mieszka Kasia Tusk

Kasia Tusk kilkukrotnie pokazywała już wnętrza swojego mieszkania. Okazuje się, że jeden ze sklepów internetowych wykorzystał kadr z jej sypialni do promocji swoich produktów. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że blogera nie wyraziła na to wcześniej zgody. Zachwyca jednak nie tylko sypialnia, ale też salon w sopockim mieszkaniu Tusk. Blogerka pochwaliła się właśnie, jak urządziła tę część salonu, w której znalazła się kanapa. Okazuje się, że młoda mama pozostała wierna jasnym kolorom, dlatego dominują beże i biel. Uwagę zwracają zarówno prosty, acz stylowy stolik, jak i mała galeria, która znalazła się na jednej ze ścian. Nie brakuje też eleganckich dodatków jak wazon z kwiatami. Robotę robią też piękne dwuskrzydłowe drzwi do sypialni z delikatnymi frezami.

Tusk w podpisie do zdjęcia nie nawiązała do wystroju wnętrz, ale zwróciła się do fanów.

Ready for Monday? - pytała [tłum. Gotowi na poniedziałek?]

Fani komentują

Pod zdjęciem znalazło się mnóstwo komentarzy, również z komplementami.

Piękna fotografia.

Pani Kasiu, u pani tak pięknie.

Kasiu, twoje domowe zdjęcia są przepełnione spokojem i ciepłem. Lubię je oglądać.

A ja jestem ciekawa, jak udaje się wam zachować to kremowe otoczenie przy dwójce dzieci i psie... - pytali

Nas ta ostatnia kwestia również zastanawia.