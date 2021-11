Więcej newsów na temat brytyjskiej rodziny królewskiej znajdziecie na gazeta.pl.

O kryzysie w związku księżnej Kate i księcia Williama mówi się od dawna. Głośne plotki o zdradach i romansach syna księcia Karola co jakiś czas wracają ze zdwojoną siłą. Rodzina królewska robi jednak wszystko, by społeczeństwo wierzyło w wielką miłość pary książęcej Cambridge. Wspólne wyjścia i uśmiech na pozowanych zdjęciach to tylko fikcja? Tiktokerka znana pod pseudonimem Tishtoking twierdzi, że małżonkowie stale współpracują z ekspertami od wizerunku, a ich czułe gesty, którymi obsypują się podczas medialnych wydarzeń, są odgórnie planowane.

Księżna Kate i książę William udają uczucie? "Grają przed kamerami"

Tiktokerka Tasha opublikowała filmik, w którym analizuje relację Kate Middleton i jej ukochanego. Kobieta nie ma wątpliwości, że książę William jest znudzony związkiem z żoną, czego dowodem mają być niepozowane, przypadkowo zrobione zdjęcia. Według "ekspertki od royalsów" wzrok małżonków mówi wiele - u wnuka królowej Elżbiety widać irytację, a u jego partnerki smutek i cierpienie. Tishtoking zasugerowała, że uśmiechy, pocałunki i splecione dłonie to tylko gra.

Bez wątpienia. Oni grają przed kamerami i to widać - zgadzają się z tiktokerką internauci.

Tak, zdecydowanie. I wiem na pewno, że mają cotygodniowe spotkania z doradcami wizerunkowi i briefingi prasowe, podczas których ustalają, jak mają się zachowywać - dodaje Tasha.

Księżna Kate i książę Wiliiam TikTok /@tishtoking

Niektórzy uważają, że związek pary książęcej Cambridge rozpadł się już dawno, jednak ze względu na to, że rodzina królewska chce uniknąć skandali, małżonkowie są zmuszeni, by zostać razem.

Louis miał być ostatnią deską ratunku dla ich małżeństwa. Ale nie wyszło. Sądzę, że Kate nie może się z nim rozwieść, nawet gdyby chciała - czytamy w komentarzach.

Pod udostępnionym na TikToku nagraniem nie zabrakło jednak także obrońców ulubionej pary. Według wielu internautów rutyna jest normalnym etapem związku, z którym borykają się wszystkie małżeństwa.

A jak mają się zachowywać? Mają po 40 lat, dziesięć lat stażu małżeńskiego, troje dzieci i stresującą pracę. Małżeństwo nie jest idealne 24 godziny na dobę, co nie oznacza, że siebie wzajemnie nie kochają.

Każda normalna para ma chwile słabości.

Myślicie, że Kate i William byliby zdolni do tego, by udawać miłość, w rzeczywistości jej nie czując?

