Julia Wieniawa wyjechała na kolejne w tym roku wakacje. Przypomnijmy, że gwiazda w czerwcu zwiedziła Grecję, później zdecydowała się na eurotrip samochodem i opalała się na Capri. Wówczas zawsze towarzyszył jej ukochany - Nikodem Rozbicki. Tym razem aktorka obrała inny kierunek i wypoczywa w innym towarzystwie.

Julia Wieniawa na luksusowych wakacjach. Tanio nie jest

Julia Wieniawa zarówno na Instagramie, jak i na TikToku pochwaliła się, że właśnie wypoczywa na wakacjach. Tym razem aktorka i wokalistka zdecydowała się na Malediwy. Na opublikowanych przez nią zdjęciach i nagraniach widać, że opala się, pływa oraz uprawia jogę w towarzystwie swojej mamy, Marty Wieniawy-Narkiewicz, która jest też jej menadżerką. Panie nie odmawiają sobie luksusów. Na TikToku Wieniawy widać, że na basenie wypoczywają, dzierżąc w dłoniach kieliszki typu szampanki wypełnione po brzegi musującym płynem.

Wygląda na to, że pogoda dopisuje, a Wieniawa przesadziła z kąpielami słonecznymi. Jak sama przyznała, zarówno ona jak i jej rodzicielka "spaliły sobie nosy".

Julia Wieniawa na wakacjach Fot. Insatgram/juliawieniawa

Na jednym ze zdjęć na InstaStories aktorka zdradziła, w którym hotelu się zatrzymała. Zajrzeliśmy na oficjalną stronę owego ośrodka i sprawdziliśmy ceny. Tanio nie jest. Jedna osoba za dobę w dostępnych willach musi zapłacić od 570 dolarów (co w przeliczeniu daje około 2264 złotych) do nawet 856 dolarów (około 3400 złotych). Goście hotelu mają dostęp do restauracji, basenu czy hotelowego SPA. Oprócz tego bajeczne widoki i wysoki standard. Zdjęcia z rajskich wakacji gwiazdy znajdziecie w naszej galerii.