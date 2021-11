Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Żyją w cieniu swoich rodziców. Tak zmieniły się mniej znane dzieci gwiazd. Czym się zajmują?

Julia Wróblewska już jakiś czas temu przyznała, że zmaga się z problemami natury psychicznej i korzysta z pomocy terapeuty. Aktorka znana z roli Michaliny w filmie "Tylko mnie kochaj" szczerze mówi o swoim stanie zdrowia. Tym razem opowiedziała fanom, że dobrowolnie poddała się leczeniu i spędzi pół roku w ośrodku terapeutycznym.

Zobacz wideo Julia Wróblewska o zdrowiu psychicznym. Przejmujące nagranie

Julia Wróblewska: Cierpię na zaburzenie osobowości

Julia Wróblewska opublikowała na Instagramie szczery wpis, w którym przyznała, że ponad trzy lata temu lekarze zdiagnozowali u niej zaburzenie osobowości typu borderline. Aktorka podzieliła się przy tym zdjęciami dokumentacji z warszawskiego Centrum Terapii Dialog, na których widać zalecenia lekarskie.

Cierpię na zaburzenie osobowości chwiejnej emocjonalnie typu granicznego (Borderline- F60.31). Jestem zdiagnozowana od trzech i pół roku i podjęłam się wtedy leczenia - napisała na Instagramie.

Aktorka zdecydowała się też na inne odważne wyznanie. Napisała, że dobrowolnie zgłosiła się na półroczne leczenie w jednym z ośrodków terapeutycznych. Zaznaczyła przy tym, że nie zostanie w ten sposób odcięta od świata i mediów społecznościowych.

Chciałabym powiadomić was, że dostałam się do ośrodka terapeutycznego (...), wyjeżdżam tam na pół roku. Będę dawać wam znać, jak jest (wbrew plotkom to nie jest oddział zamknięty i mogę mieć tam telefon oraz wszystkie inne rzeczy, jadę dobrowolnie).

Julia Wróblewska o osobowości borderline

Wróblewska, chciała nakreślić swoim obserwatorom, z czym zmagają się osoby z osobowością typu borderline, wymieniła najczęstsze objawy tego zaburzenia.

1.Gorączkowe wysiłki uniknięcia rzeczywistego lub wyimaginowanego odrzucenia;

2.niestabilne i intensywne związki interpersonalne, charakteryzujące się wahaniami pomiędzy ekstremami idealizacji i dewaluacji;

3.zaburzenia tożsamości: wyraźnie i uporczywie niestabilny obraz samego siebie lub poczucia własnego ja;

4.impulsywność w co najmniej dwóch sferach, które są potencjalnie autodestrukcyjne (np. wydawanie pieniędzy, seks, nadużywanie substancji, lekkomyślne prowadzenie pojazdów, kompulsywne jedzenie);

5.nawracające zachowania, gesty lub groźby samobójcze albo działania o charakterze samookaleczającym;

6.niestabilność emocjonalna spowodowana wyraźnymi wahaniami nastroju (np. poważnym epizodycznym głębokim obniżeniem nastroju, drażliwością lub lękiem trwającymi zazwyczaj kilka godzin, rzadko dłużej niż kilka dni);

7.chroniczne uczucie pustki;

8.niestosowny, intensywny gniew lub trudności z kontrolowaniem gniewu (np. częste okazywanie humorów, stały gniew, powtarzające się bójki);

9.przelotne, związane ze stresem myśli paranoiczne lub poważne symptomy rozpadu osobowości.

Gwiazda apelowała do swoich fanów, by nie bali się korzystać z pomocy psychiatrów. Prosiła ich też, by trzymali za nią kciuki.

Julia Wróblewska o ataku paniki na imprezie. "Nie jestem ich w stanie opanować i wpadam w histerię"

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz skorzystać z Kryzysowego Telefonu Zaufania pod numerem 116 123. Na stronie liniawsparcia.pl znajdziesz też listę organizacji prowadzących dyżury telefoniczne specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, pomocy dzieciom i młodzieży czy ofiarom przemocy.