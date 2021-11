Więcej na temat życia zawodowego gwiazd przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

Trudno zaprzeczyć, że Adam Zdrójkowski wciąż kojarzony jest przede wszystkim z rolą Kuby Boskiego w produkcji "Rodzinka.pl". Choć 21-letniemu aktorowi daleko już do buńczucznego dzieciaka wpadającego w nieustanne kłopoty, to serialowa łatka wciąż dość mocno się go trzyma. Jak się okazuje, aktor chciałby nieco zerwać z dziecięcym wizerunkiem i wcielić się w rolę... twardziela!

Adam Zdrójkowski chce zmienić wizerunek. "Patryk Vega, cześć!"

Adam Zdrójkowski zdradził w rozmowie z Plotkiem, że lubi grać łobuzów. Aktor chciałby w przyszłości dać poznać się od tej strony i zapowiedział nawet, że wkrótce może nastąpić całkowita zmiana jego wizerunku.

Lubię grać takich łobuzów, bo sam trochę jestem łobuz. Chciałbym zmienić swój wizerunek, żeby pokazać, że są różne możliwości mojej charakteryzacji. Dużo osób mi mówi, że wyglądałem lepiej i na poważniejszego bez loczków. Już niedługo będzie przykry koniec moich lśniących loków - powiedział w rozmowie z Plotkiem.

Nasz reporter zapytał Zdrójkowskiego, czy czeka w takim razie na telefon od Patryka Vegi, który znany jest z dość "intensywnych" filmów akcji. Aktor zareagował z entuzjazmem, a przy okazji zdradził, że miał już kiedyś pojawić się w produkcji reżysera.

Jak najbardziej. Ja odbieram telefony. Miałem zrobić z nim horror, w tych samych latach, kiedy "Rodzinka.pl" się zaczynała, więc kiedyś z Patrykiem się poznaliśmy. Także Patryk, cześć! - powiedział Plotkowi.

Chcielibyście zobaczyć Zdrójkowskiego w produkcji Patryka Vegi?