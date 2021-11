Więcej na temat najnowszych wydarzeń przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Kinga Duda poszła w ślady swojego ojca i skończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tuż po otrzymaniu tytułu magistra wyjechała do Londynu, by zdobyć doświadczenie. Po powrocie znalazła pracę w Kancelarii Prezydenta. Co robi dzisiaj?

Kinga Duda chwali swojego pracodawcę w sieci

Praca Kingi Dudy żywo interesuje wielu obywateli. Wszystko za sprawą informacji sprzed kilku miesięcy o tym, że córka prezydenta została zatrudniona w jego kancelarii. Jak się okazało, sprawowała tam tylko wolontariat i nie otrzymywała żadnego wynagrodzenia jako doradca ojca. Niestety, Kindze trudno było łączyć pracę zawodową z nieodpłatną działalnością w Kancelarii Prezydenta. W związku z tym zrezygnowała z tego zajęcia. Obecnie zatrudniona jest w jednej z prestiżowych warszawskich kancelarii adwokackich.

Na stronie internetowej jej pracodawca tak opisuje młodą aplikantkę:

Aplikantka adwokacka pracuje w dziale rozwiązywania sporów kancelarii Maruta Wachta. Specjalizuje się w postępowaniach arbitrażowych oraz sądowych z dziedziny prawa cywilnego, oraz wynikających z realizacji projektów technologicznych. Wspiera także klientów w ramach doradztwa przedprocesowego oraz wsparcia prawnego w zarządzaniu kontraktami technologicznymi na etapie ich realizacji, oraz kończenia współpracy.

Kancelaria zatrudniająca córkę prezydenta ma zamiar powiększyć zespół. Na portalu LinkedIn pojawiło się ogłoszenie w tej sprawie. Zaś sama Kinga Duda zdecydowała się zamieścić opinię o pracodawcy.

Zapraszamy! Ciekawe wyzwania w fantastycznej atmosferze - napisała aplikantka na LinkedIn.

Wynika z tego, że Kinga Duda świetnie się czuje w nowym zespole, a pracodawca zadowolony jest z jej pracy.