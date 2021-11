Więcej na temat piłkarzy i reprezentacji Polski w piłce nożnej znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Polski Związek Piłki nożnej na profilu na Instagramie uraczył kibiców niecodziennym widokiem. Pokazał zdjęcia najpopularniejszych piłkarzy z wąsami. W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć kapitana reprezentacji Polski - Roberta Lewandowskiego. Panowie dali się sfotografować z ważnego powodu - akcji "Movember", która szerzy profilaktykę męskich chorób.

Zobacz wideo Lewandowscy na rodzinnej wycieczce w wesołym miasteczku

Najbardziej spektakularne metamorfozy aktorskie. Oni oszpecili się dla roli

Robert Lewandowski z wąsami? A jednak. Niecodzienny widok piłkarza

Ta niecodzienna sesja w wąsach miała na celu promocję profilaktyki dotyczącej najczęstszych nowotworów występujących u mężczyzn. W listopadzie każdy pan może przyłączyć się do polskich piłkarzy i zapuścić z tej okazji wąsy.

Często u nas śmieszki i heheszki, ale czas na kilka ważnych słów! Kojarzycie akcję Movember? Nazwa powstała od dwóch wyrazów - moustache (wąsy) i november (listopad). Idea jest prosta - w listopadzie mężczyźni zapuszczają dorodne wąsiska na znak solidarności, a co ważniejsze - aby rozpocząć dyskusję o profilaktyce i zachorowalności na nowotwory prostaty oraz jąder - czytamy na profilu Łączy nas piłka pod zdjęciami wąsatych piłkarzy.

Plejada gwiazd na gali LACMA Art + Film. Zniewalająca Hailey Bieber

PZPN, bazując na informacjach z portalu Zwrotnik Raka, podał także statystyki zachorowalności na te nowotwory. Wynika z nich, że co trzeci mężczyzna w wieku od 50 do 80 lat oraz 80 procent mężczyzn po 80. roku życia zachoruje na raka prostaty. Ryzyko choroby rośnie wraz z wiekiem, a po 45. roku życia znacznie wzrasta. Zdjęcia wąsatego Lewandowskiego i innych reprezentantów miały przyciągnąć uwagę, szczególnie męskiej części kibiców. Akcja chce zachęcić do badań profilaktycznych. Więcej informacji na temat chorób i tego, jakie badania można wykonać - znajdziesz na stronie zwrotnikraka.pl.

Któremu z piłkarzy najbardziej pasują wąsy?