Więcej na temat dietetycznych przyzwyczajeń gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Małgorzata Tomaszewska z prędkością światła wdarła się do pierwszej ligi polskich celebrytów. Choć jej przygoda w "Tańcu z Gwiazdami" zakończyła się bardzo szybko, znalazła swoje miejsce w konkurencyjnej telewizji. Od kilku lat jest jedną z głównych prezenterek TVP. Mimo że często jest krytykowana za to, gdzie pracuje, stara się najwyraźniej tym nie przejmować, bo w końcu jakoś na życie zarabiać musi. Prywatnie z kolei spełnia się w roli mamy kilkuletniego Enza. Kiedy chłopiec przyszedł na świat, szczęśliwa mama wzięła się za pracę nad sylwetką. Okazuje się, że wróciła do formy sprzed ciąży szybciej, niż się tego spodziewała.

Zobacz wideo Małgorzata Tomaszewska jest na nietypowej diecie. "Jem przez 8 godzin, nie jem przez 16"

Małgorzata Tomaszewska nie dowierzała, jak szybko chudnie po ciąży. Zdradziła szczegóły nietypowej diety [PLOTEK EXCLUSIVE]

Pod koniec października Małgorzata Tomaszewska pojawiła się na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie w roli modelki. Wzięła czynny udział w koncercie French Touch, po którym udzielała wywiadów. W rozmowie z Plotkiem opowiedziała, jak aktualnie dba o formę.

To, że ćwiczę, to jest jedno i starałam się robić to trzy razy w tygodniu. Teraz trochę to zaniedbałam, dlatego muszę do tego powrócić, ale dieta... Jestem przeważnie na diecie "okno żywieniowe", na której jemy przeważnie przez osiem godzin, a przez szesnaście nie jemy. Dlatego każdy może sobie wybrać godziny, które mu odpowiadają. Ja akurat wybieram te wieczorne, bo akurat wracam wtedy do domu i lubię jeść - zaczęła.

Tomaszewska zabrała syna na branżową imprezę. Czteroletni Enzo chyba nie był zadowolony

Na tej diecie je się to, co się chce, ale oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. Ważne, by były to produkty zdrowe. I faktycznie te szesnaście godzin pozwala schudnąć. Co więcej, po urodzeniu dziecka schudłam na niej tak dużo, że musiałam przejść na inną i zacząć więcej jeść, bo bardzo to szybko szło.

Jakie produkty znajdują się w lodówce gwiazdy?

Ogólnie mogę jeść wszystko, bo przez te szesnaście godzin żołądek się tak kurczy, że nie jesteśmy w stanie też jeść jakoś dużo. U mnie w kuchni zawsze znajdują się owoce i warzywa, ale oczywiście zdarza mi się zjeść chipsy, czekoladę, pizzę i makarony, więc nie jest to jakaś drakońska dieta.

ZOBACZ TEŻ: Małgorzata Tomaszewska dała synowi nietypowe imię. Obawia się reakcji jego kolegów ze szkoły: Jestem gotowa je zmienić

Gospodyni "Pytania na śniadanie" zdradziła ponadto, czym zajada się jej syn. Wie w ogóle o istnieniu fast foodów? Odpowiedź powyższym materiale wideo.