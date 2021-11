Więcej o ważnych wydarzeniach w Hollywood przeczytasz na Gazeta.pl >>>

Gala LACMA Art + Film jest organizowana od 2011 roku przez Los Angeles County Museum of Art. Wydarzenie wyróżnia artystów, którzy wyjątkowo przyczyniają się do rozwoju sztuki. W sobotę odbyła się dziesiąta już edycja, podczas której uhonorowano Stevena Spielberga, a także Kehinde Wiley i Amy Sherald, artystów portretowych prezydenta Baracka Obamy i pierwszej damy Michelle Obamy. Gala zbiega się z otwarciem dwóch wystaw - "The Obama Portraits Tour" i "Black American Portraits". Pierwsza z nich zawiera oficjalne portrety prezydenta Obamy autorstwa Wileya i Michelle Obamy autorstwa Sheralda, które na stałe znajdują się w Narodowej Galerii Portretów Smithsonian Institution. Na inauguracji nie zabrakło największych nazwisk show-biznesu, którzy zachwycili swoimi stylizacjami.

Zobacz wideo W Hollywood świętują na bogato

Plejada gwiazd na gali LACMA Art + Film. Zniewalająca Hailey Bieber i Olivia Wilde w boskiej sukni w cekiny

Hailey Bieber jest ikoną stylu, którą inspirują się fani na całym świecie. Na gali zdecydowała się pojawić w prostej i stonowanej sukni, jednak bardzo efektownej. Kreacja ciągnęła się aż do ziemi i jedynym szaleństwem był w niej głęboki dekolt. Mocny makijaż z podkreślonymi ustami i spięte włosy spotęgowały efekt elegancji.

Hailey Bieber EastNews

Zofia Zborowska szczerze o dodatkowych kilogramach. Zdradziła, ile przytyła w ciąży

Na czerwonym dywanie pojawiła się także Miley Cyrus, która postawiła na kwiatowy garnitur od domu mody Balenciaga. Warto zwrócić uwagę na spodnie, które jednocześnie są butami na obcasie. Niewielkich rozmiarów torebka została wykonana z tego samego materiału, co garnitur.

Miley Cyrus AP

W naszej galerii na górze artykułu znajdziecie zdjęcia pozostałych gwiazd, które pojawiły się na gali LACMA Art + Film. Wśród nich przepiękna Olivia Wilde, dziewczęca Dakota Johnson czy tajemnicza Billie Eilish.