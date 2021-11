Wejdź na Gazeta.pl i dowiedz się, co słychać w show-biznesie >>>

W jednym z wydań programu "Dzień dobry TVN" Bożena Dykiel miała opowiedzieć o swojej walce z depresją. Podczas rozmowy padły nie tylko kontrowersyjne stwierdzenia, jak np. to, że główną przyczyną choroby jest brak litu w organizmie, który można uzupełnić odpowiednim jedzeniem. Aktorka zaprezentowała również okulary za trzy tysiące złotych, które rzekomo mają pomagać w leczeniu. To oczywiście nie jest prawdą, a po tym występie Fundacja "Twarze depresji" zerwała z aktorką współpracę. Nawet koleżanki i koledzy ze stacji nie zgadzają się z jej wywodami, co podkreślił ostatnio Marcin Prokop w programie na żywo.

Marcin Prokop w programie na żywo wbił szpilę Bożenie Dykiel. Nawiązał do okularów "leczących depresję". Będzie zła

Marcin Prokop razem z Michałem Kempą prowadzą program "Mam talent!". W sobotę wieczorem podczas odcinka na żywo prezenter pozwolił sobie na małą uszczypliwość. Zapowiadając występ Duo The Essence, nawiązał do wypowiedzi Bożeny Dykiel.

Duo The Essence to spokojnie mogłaby być nazwa leku przepisywanego na poprawę humoru - zagaił Michał Kempa.

Na co Prokop odpowiedział:

Tak, przez Bożenę Dykiel.

Sprawdziliśmy, skąd aktorka wzięła okulary "leczące depresję" i co piszą o nich producenci. To urządzenie za ponad trzy tysiące złotych, służące "do rehabilitacji synaptycznej plastyczności mózgu za pomocą pulsacyjnego światła". Dr Aleksandra Kołodziej z Wydziału Psychologii SWPS w rozmowie z portalem Komputer Świat podkreśliła, że żadne z badań przedstawionych na stronie producenta nie dotyczy skuteczności owego urządzenia. Nie podane są też efekty kliniczne w kontekście stymulacji światłem. Pokrótce oznacza to, że to jedna wielka ściema.