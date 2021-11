Małgorzata Rozenek dołączyła do protestu #anijednejwięcej. "Ile jeszcze? Co więcej? Co dalej?"

Więcej o protestach po śmierci 30-letniej Izy z Pszczyny przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

22 października w szpitalu w Pszczynie (woj. śląskie) zmarła 30-letnia ciężarna. Kobieta trafiła do placówki i usłyszała diagnozę - bezwodzie w 22. tygodniu ciąży. Lekarze czekali, aż serce dziecka przestanie bić i mimo tak poważnej wady płodu nie zdecydowali się na aborcję. Przyczyną śmierci Izabeli było zakażenie sepsą. Polki i Polacy wyrażają swoje niezadowolenie z powodu rządów Prawa i Sprawiedliwości oraz ponownie wobec decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który jakiś czas temu zaostrzył prawo aborcyjne.

Zobacz wideo Polki i Polacy wychodzą na ulice

Małgorzata Rozenek wsparła protest #anijednejwięcej

Do akcji "Ani jednej więcej" włączyły się także gwiazdy. Do tego grona należą m.in. Anna Lewandowska, Martyna Wojciechowska czy Mateusz Damięcki. Teraz Małgorzata Rozenek dodała post na Instagramie, która okazała wsparcie.

Magda Mołek uderza w opozycję. "Gdzie wspólny głos w naszej obronie?"

Pozuje ubrana na czarno i trzyma kartkę z hasłem protestu:

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej… Izo z Pszczyny - nie zapomnimy. Z szacunku do ciebie i troski o inne… To mogła być każda z nas… Ile jeszcze? Co więcej? Co dalej? NIE POZWOLIMY! Izo #anijednejwięcej - napisała.

Przy okazji zachęciła swoich obserwatorów do udziału w manifestacjach, które odbędą się w sobotę, 6 października, w całej Polsce. Rozpoczną się o 15:30, w Warszawie miejsce zbiórki znajduje się pod TK.

Kurdej-Szatan rozwścieczyła obserwatorów. Spadła na nią wielka krytyka, a ona wulgarnie odpowiada

"Prosimy, by nie przynosić flag. To nie miejsce i czas. Prosimy o uszanowanie charakteru wydarzenia. Prosimy natomiast, abyście wzięły/li transparenty, znicze, kwiaty, zdjęcia Izy i wszystko to, czym chcecie wyrazić swoje uczucia w tej sytuacji" - piszą organizatorki wydarzenia.