Do mediów trafiła smutna informacja. Nie żyje jeden z muzyków disco polo. Ireneusz Milczarek odszedł w wieku 44 lat, a przyjaciele z zespołu oraz fani zespołu MR SEBII nie mogą uwierzyć w to, co się stało.

MR SEBII: Ireneusz Milczarek nie żyje

Wiadomość o śmierci artysty związanego ze światem disco polo przekazano na oficjalnym profilu zespołu na Facebooku. Mężczyzna odszedł w piątek, 5 listopada.

Dzisiejszy poranek był dla nas szokiem. Nasz wieloletni przyjaciel, kolega, członek zespołu, najlepszy akordeonista, współautor ostatniej nowości "Zatańcz moja miła", znany z serialu "Wesele z Piekła rodem", nie żyje. Ireneusz Mariusz Milczarek (Piękny Maniek) zmarł nagle dziś rano. Pozostawił smutek i tęsknotę. Mariusz, już nie zagramy razem więcej koncertów, nie nagramy zaplanowanych piosenek. Wszystko szlak trafił. Niech tańczą tobie teraz aniołowie jak śpiewasz z nami w naszej wspólnej piosence. Nigdy cię nie zapomnimy. Wyrazy współczucia dla najbliższych. [*] Rip - pożegnali muzyka.

Także fani zespołu są zszokowani. W komentarzach wyrażają swój smutek oraz przekazują kondolencje najbliższym:

Ogromne wyrazy współczucia dla całej rodziny i całego zespołu. Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci.

Wyrazy współczucia. Nie chce się wierzyć - piszą.

Jak na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci. My również najbliższym składamy wyrazy współczucia.