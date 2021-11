Bądź na bieżąco. Więcej ciekawych artykułów o brytyjskiej rodzinie królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl.

Brytyjska rodzina królewska jest niezmiennie gorącym tematem w mediach. Od jakiegoś czasu royalsowi eksperci udzielają się także w aplikacji TikTok. TikTokerka o imieniu Tasha, prowadząca konto @tishtoking wysnuła teorię, że książę William już od dawna jest znudzony związkiem z księżną Kate, ale książę Karol ma wobec synowej pewien plan.

TikTokerka uważa, że książę Karol ma wobec Kate specjalny plan

Kate i William bardzo często wspólnie pojawiają się na oficjalnych wystąpieniach, to ponoć nieco już męczy księcia.

Mam wrażenie, że William jest znudzony tym, że Kate zawsze pojawia się w każdym momencie jego życia - mówi na nagraniu.

Z kolei książę Karol, według tiktokerki ma w planach wykorzystać Kate. Liczy na to, że dzięki niej będzie mieć wpływ na Williama, z którym ma chłodne relacje. Ponoć z pomocą synowej uda mu się postawić na swoim, kiedy tylko będzie chciał.

Podobne teorie już nie raz pojawiały się w mediach. Między innymi w związku z kreacją, w której Kate wystąpiła na premierze najnowsze części przygód Jamesa Bonda "No Time To Die". Żona księcia Williama miała na sobie dopasowaną, połyskującą, złotą suknię od Jenny Packham. Królewscy eksperci dopatrywali się w niej ukrytego znaczenia. Kate wyglądała jak królowa. To stwierdzenie nie jest przypadkowe. Suknia miała symbolizować siłę, którą charakteryzuje się monarchini. Podobno książę Karol już widzi w synowej następczynię tronu.

Książę Karol ma wobec niej wielkie plany. On wie, że przyszłość monarchii spoczywa na jej barkach. Ona naprawdę robi postępy. Kate jest świadoma, że ludzie chcą, aby na takich imprezach wyglądała jak królowa, i jest bardziej niż szczęśliwa, że może wypełniać tę rolę przywdziewając takie kreacje jak ostatnio - podało źródło.

