Znany reżyser Xawery Ż. usłyszał zarzuty. Grozi mu do trzech lat więzienia

Policja przekazała do warszawskiej prokuratury informację o zatrzymaniu, ta zaś podjęła dalsze czynności. W ich wyniku Xaweremu Ż. przedstawiono zarzut posiadania środków odurzających. To jednak nie wszystko.

Xawery Ż. usłyszał zarzuty. Grozi mu do trzech lat więzienia

Za posiadanie środków odurzających znanemu reżyserowi grozi do trzech lata więzienia. Twórca "Pitbulla" i "Wojny polsko-ruskiej" został zatrzymany 15 października w Wawrze. Funkcjonariusze znaleźli przy nim 1,05 grama marihuany.

Xaweremu Ż. został przedstawiony zarzut posiadania środków odurzających w postaci marihuany w ilości 1,05 grama, tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W toku postępowania powołano biegłego w celu ustalenia, czy podejrzany kierował samochodem pod wpływem środków zabronionych przez ustawę - powiedziała serwisowi Pomponik Katarzyna Skrzeczkowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Zdaniem serwisu powołany biegły ustali, czy Xawery Ż. prowadził samochód pod wpływem narkotyków.

Media przypominają o wcześniejszych konfliktach z prawem reżysera. 15 maja 1993 roku Xawery Ż. spowodował wypadek samochodowy. Filmowiec wracał do Warszawy z planu filmowego w Łodzi. Prowadzony przez niego fiat 126p uderzył w drzewo. W wyniku tego zdarzenia zmarła jego ówczesna partnerka Barbara Kosmal, córka aktorki Barbary Brylskiej. Xawery Ż. został natomiast niegroźnie ranny. Niejednokrotnie wspominał później, że było to dla niego bardzo bolesne przeżycie i do dziś mierzy się z wyrzutami sumienia.