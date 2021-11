Więcej o sytuacji kobiet w Polsce przeczytasz na Gazeta.pl >>>

22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dopuszczenie aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niezgodne z Konstytucją RP. Oznacza to, że legalna aborcja jest możliwa tylko wtedy, gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu matki oraz gdy powstała w wyniku czynu zabronionego. Jednak śmierć 30-letniej Izabeli z Pszczyny udowodniła, że kobiety nie mogą czuć się bezpiecznie.

Magda Mołek uderza w opozycję. "Gdzie wspólny głos w naszej obronie?"

Do Sejmu trafił nowy projekt ustawy autorstwa Fundacji Pro-Prawo do Życia, która jeszcze bardziej zaostrza kary za dokonanie aborcji. Za umyślne przerwanie ciąży groziłaby kara od pięciu do 25 lat pozbawienia wolności lub nawet dożywocie. Kobiety nie chcą się na to godzić. Możliwość dokonania aborcji jest podstawowym prawem, które jest respektowane w europejskich krajach - ale w Polsce nie. Co więc ma zrobić kobieta, która chce dokonać aborcji? Razem z Aborcyjnym Dream Teamem, inicjatywą, której celem jest odtabuizowanie aborcji - by mówić o niej normalnie, bez przekłamań i strachu, odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Plotek wspiera kobiety. Razem z Aborcyjnym Dream Teamem odpowiadamy na najważniejsze pytania. Gdzie uzyskać pomoc?

Chcesz dokonać aborcji, ale nie wiesz, co zrobić. Jaki powinien być pierwszy krok?

Dostęp do aborcji w Polsce jest bardzo ograniczony. Zabieg możesz wykonać w szpitalu tylko wtedy, gdy spełnisz jedną z przesłanek wymienionych w Ustawie o planowaniu rodziny z 1993 roku. Są to skrajne sytuacje, które nie odpowiadają naszym realnym, codziennym doświadczeniom. A doświadczenia te wskazują, że przerywamy ciąże najczęściej wtedy, kiedy z różnych powodów nie chcemy lub nie możemy ich kontynuować. I nie towarzyszą temu okoliczności opisane w ustawie. Wtedy musimy sobie jakoś radzić. Jak?

Odezwij się do Aborcyjnego Dream Teamu. Możesz to zrobić przez Facebooka, Instagrama albo maila na kontakt@aborcyjnydreamteam.pl.

Wolisz rozmawiać przez telefon? Kobiety w Sieci codziennie dyżurują na infolinii Aborcji Bez Granic +48 22 29 22 597.

Jakie są możliwości?

W zależności od zaawansowania ciąży masz różne opcje. Istnieją dwie metody bezpiecznej aborcji - aborcja przy użyciu tabletek (czyli farmakologiczna) oraz zabieg w klinice. Jeśli jesteś w ciąży mniej niż 12 tygodni, warto rozważyć aborcję farmakologiczną przeprowadzoną samodzielnie w domu. Tabletki wywołują poronienie. Jest to metoda bardzo bezpieczna i rutynowo przeprowadzana w domu. Po 12. tygodniu możesz albo nadal użyć tabletek aborcyjnych w domu, albo wyjechać do kliniki za granicą. Jeśli rozważasz wyjazd lub nie jesteś pewna opcji, po prostu skontaktuj się z Aborcją bez Granic na +48 22 29 22 597, feministyczną inicjatywą, która dostarczy informacji oraz może ci pomóc w umówieniu zabiegu w klinice, podróży, tłumaczeniu, noclegu, a także pokryciu kosztów zabiegu i wyjazdu.

Jeśli rozważasz aborcję w Polsce, bo spełniasz jedną z przesłanek ustawy antyaborcyjnej, czyli ciąża zagraża twojemu życiu i zdrowiu lub jest wynikiem czynu zabronionego, zanim wybierzesz się do szpitala, skontaktuj się z organizacją pomocową, np. Federacją na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Skąd wziąć środki farmakologiczne/jak umówić się na wizytę w klinice za granicą?

Tabletki aborcyjne Miferistone i Misoprostol możesz uzyskać pocztą za pośrednictwem fundacji Women Help Women (womenhelp.org) lub Women on Web. Aby zamówić zestaw tabletek z bezpośrednią dostawą do domu, należy wypełnić konsultację na stronie internetowej, odpowiedzieć na serię pytań. To forma wywiadu lekarskiego, którego celem jest stwierdzenie, czy aborcja farmakologiczna jest dla ciebie odpowiednią metodą. Na tabletki od Women Help Women czy Women on Web trzeba poczekać kilka dni, ale jeśli zamówisz leki z tych organizacji, masz pewność, że dostaniesz bezpieczne tabletki, wsparcie i nikt cię nie oszuka ani nie upubliczni twoich danych.

Czasami udaje się też kupić sam Mizoprostol w polskich aptekach, jest to lekarstwo na receptę.

Jeśli zamierzasz przyjąć połączenie Mifepristone i Misoprostol lub sam Misoprostol w celu przerwania ciąży, powinnaś upewnić się:

czy na pewno jesteś w ciąży. Wystarczy, że wykonasz test ciążowy z moczu, który możesz kupić w aptece albo w sklepie z kosmetykami. Zażycie zestawu poronnego, gdy nie jest się w ciąży, nie jest niebezpieczne dla zdrowia, ale nie ma sensu przyjmować leków na darmo i przechodzić przez skutki uboczne, takie jak podwyższona temperatura, dreszcze, biegunka czy wymioty.

w którym tygodniu ciąży jesteś. To ważne, by zaplanować, jaką dawkę leków powinnaś przyjąć oraz przygotować się na proces wywoływanego poronienia. Postaraj się przypomnieć sobie datę ostatniej miesiączki i skorzystaj z kalkulatora ciążowego dostępnego na stronie womenhelp.org.

czy masz kilka/kilkanaście godzin na przejście przez aborcję farmakologiczną i odpoczynek oraz miejsce, w którym czujesz się swobodnie, komfortowo i masz zapewnioną prywatność

dostęp do łazienki.

czy masz leki przeciwbólowe np. Ibuprofen, coś do picia i lekkiego do jedzenia.

czy masz komu przekazać opiekę nad dziećmi, jeśli jej potrzebujesz.

czy masz wybraną zaufaną osobę, którą w razie komplikacji poprosisz o wsparcie.

czy nie masz wkładki domacicznej. To bardzo ważne, żeby ją usunąć przed przyjęciem leków.

Co dzieje się z ciałem po przyjęciu tabletki?

Aborcja przebiega u każdej osoby inaczej. Po wzięciu pierwszej tabletki, Mifepristonu, zazwyczaj nic się nie dzieje. Do poronienia po samym Mifepristonie dochodzi rzadko, choć przy bardzo słabych ciążach może się to zdarzyć. W większości przypadków jednak nie ma żadnych objawów ani dolegliwości. Ewentualnie może wystąpić lekkie plamienie albo niewielkie mdłości. Możesz wtedy spokojnie wykonywać te same czynności, co zwykle. W przypadku zestawu M&M krwawienie zazwyczaj zaczyna się niebawem po dawce Misoprostolu.

Jeśli przeprowadzasz aborcję lekami Arthrotec, to całość procesu może się bardzo przedłużyć, a zarodek możesz wydalić nawet po dwóch dniach, ale krwawienie może wystąpić natychmiast po pierwszej dawce.

Jakie są objawy? Czy to boli? Czy jest dużo krwi? Czy można zemdleć?

Podwyższona temperatura ciała, dreszcze i biegunka to skutki uboczne działania Misoprostolu - nie muszą wystąpić, ale ich wystąpienie jest całkowicie normalne i nie utrzymuje się długo. W momencie poronienia ustępują i zostaje tylko krwawienie.

Wywołaniu poronienia towarzyszy ból o bardzo różnym natężeniu - może być podobny do miesiączkowego albo do porodowego. Każda z nas inaczej to odczuwa, ale nie należy się nastawiać na najgorsze. Po lekach przeciwbólowych ból znacznie maleje. Pomaga też ruch i termofor.

Nie musisz być sama w tym doświadczeniu. Są miejsca, w których uzyskasz wsparcie w trakcie zażywania tabletek. Odezwij się @aborcyjnydreamteam na Facebooku albo zarejestruj się na forum maszwybor.net.

Jesteś w starszej ciąży i potrzebujesz zabiegu za granicą? Grupy pracujące w ramach Aborcji bez Granic pomogą w umówieniu się na wizytę w klinice w Niemczech, Holandii i Anglii, Czech, czasem innych krajach. Zadzwoń na naszą infolinię +48 22 29 22 597. Nie pytamy o powód ani o nic, co nie będzie nam potrzebne do udzielenia ci wsparcia.

Do 14. tygodnia ciąży możesz wyjechać do Niemiec i Austrii i tam uzyskać wsparcie od Cioci Basi i Cioci Wieni.

Do 22. tygodnia do Holandii wsparcie możesz uzyskać od organizacji Abortion Network Amsterdam, a do 24. tygodnia ciąży do Anglii ze wsparciem Abortion Support Network.

Czy coś grozi za dokonanie aborcji?

Za przerwanie własnej ciąży nie grozi ci odpowiedzialność karna. Niezależnie od tego, jaki sposób aborcji wybierzesz, nie zostaniesz za nią ukarana. Zamawianie tabletek poronnych za pośrednictwem organizacji Women Help Women jest nie tylko legalne, lecz także bezpieczne - nikt nie otrzyma twoich danych. Zażycie tabletek i przerwanie ciąży w domu do 22. tygodnia także nie wiąże się z żadnym ryzykiem odpowiedzialności. Możesz również udać się do szpitala po pomoc, jeśli masz podejrzenia, że poronienie się zatrzymało lub macica się do końca nie oczyściła. Możesz powiedzieć swojemu lekarzowi o fakcie zażycia tabletek, ale też nie masz obowiązku tego robić. Korzystanie ze wsparcia Aborcji Bez Granic jest również całkowicie legalne. Możesz uzyskać informacje udzielane na infolinii, a także skontaktować się z organizacjami i grupami za granicą, które uznasz za najlepsze w twojej sytuacji. Otrzymanie wsparcia organizacyjnego, logistycznego w postaci tłumaczenia, noclegu czy towarzyszenia w klinice nie wiąże się z żadną odpowiedzialnością. Jeśli zdecydujesz się na uzyskanie wsparcia finansowego ze strony Abortion Support Network - jest to również całkowicie legalne.

W razie jakichkolwiek wątpliwości możesz się z nami kontaktować pod adresem prawo@aborcyjnydreamteam.pl. Nie jesteś sama!