Klaudia i Jurek tworzyli parę w programie "Love Island". Choć byli ze sobą krótko, to atmosfera między nimi była napięta. Klaudia szybko zauroczyła się partnerem i nie kryła zainteresowania,. Gdy on zaczął się przed nią otwierać, nagle stała się oschła i zdystansowana. Skąd ta nagła zmiana? To uczestniczka wyjaśniła w tajemniczym liście, który miał trafić w jego ręce już po zakończeniu programu.

"Love Island". Jurek w końcu otrzymał list od Klaudii. Padły ważne słowa i wyznania

W czwartek 4 listopada Klaudia i Jurek z "Love Island" wspólnie zorganizowali live na Instagramie, podczas którego odpowiadali na pytania fanów. W pewnym momencie uczestnik czwartej edycji programu odczytał wiadomość, którą zostawiła mu Klaudia. Kobieta wyznała, że dystans, który mógł odczuć w programie, był tylko grą pozorów. Tak naprawdę poczuła do niego coś więcej, ale zanim zdążyła mu o tym powiedzieć, on związał się z Alex, a ona odpadła z programu.

Tak długo zbierałam się do rozmowy z tobą, że zabrakło mi czasu. (…) Obudziłeś to, czego myślałam, że już w sobie nie mam. Dzięki tobie wróciła stara Klaudia. To było wspaniałe przeżycie. Wierzę, że wszystko w naszym życiu jest po coś. Może los znowu nas połączy - brzmiał fragment wiadomości od Klaudii.

Po odczytaniu wiadomości na Instagramie zapadła głucha cisza. Oboje mieli uśmiechy na twarzach, ale atmosfera zrobiła się niezręczna.

Nie wiem, co mam teraz powiedzieć - skomentował Jurek.

Oboje uznali, że wszystko wyjaśnią sobie w prywatnej rozmowie. Myślicie, że będą jeszcze razem?