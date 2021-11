Więcej newsów dotyczących śmierci ciężarnej kobiety znajdzie na Gazeta.pl

Nie milknie medialne echo po śmierci 30-letniej Izabeli, która zmarła na skutek wstrząsu septycznego. Kobieta trafiła do szpitala w 22 tygodniu ciąży. Pomimo poważnych wad wrodzonych płodu, lekarze nie przeprowadzili aborcji. To pokłosie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku, który mówi, że przerwanie ciąży w przypadku ciężkich wad płodu jest niezgodne z konstytucją.

Przetakiewicz komentuje trudną sytuację kobiet w Polsce. "Haniebne i karygodne praktyki"

Kobieta na dobę przed śmiercią wysłała do matki następującą wiadomość:

Dziecko waży 485 gramów. Na razie dzięki ustawie aborcyjnej muszę leżeć. I nic nie mogą zrobić. Zaczekają, aż umrze lub coś się zacznie, a jeśli nie, to mogę spodziewać się sepsy. Przyspieszyć nie mogą. Musi albo przestać bić serce, albo coś się musi zacząć.

Magda Mołek uderza w opozycję po śmierci 30-letniej Izabeli. "Gdzie wspólny głos w naszej obronie?"

Sytuacja 30-letniej Izabeli z Pszczyny wstrząsnęła opinią publiczną. Głos w sprawie zabrało również wiele kobiet ze świata show-biznesu. Wśród nich znalazła się również Magda Mołek, która w najnowszym poście zwróciła się w gorzkich słowach do opozycji. Dziennikarka zarzuciła politykom, że ich deklarację ze Strajku Kobiet to tylko puste słowa. Oberwało się również młodzieży i co części lekarzy.

Iza nie żyje.Tylko dlatego, że chciała mieć dziecko. Niestety, w Polsce.I co dalej?Gdzie jesteś, opozycjo? Gdzie Twój wspólny głos w naszej obronie?Gdzie jesteście lekarze_rki ginekolodzy-położnicy?Gdzie wasze odważne gromkie: „będziemy z naszymi pacjentkami na dobre i na złe"?Gdzie jesteście polscy mężczyźni, nasi partnerzy, mężowie, bracia, przyjaciele?Gdzie jesteś, droga młodzieży, pokolenie Z, millenialni? Dlaczego pozwalacie, by starcy meblowali wam świat?

CISZA.

Słychać jedynie przerażone kobiety.Usprawiedliwi nas wszystkich tylko jedno: jeśli okaże się, że to była cisza przed burzą.Tymczasem, Dziewczyny, zostałyśmy same! Brzmi znajomo?Kto nam pomoże? Kto pomógł Izie? - podsumowała dziennikarka.

W dalszej części wpisu Magda Mołek wyraziła jednak nadzieję, że sytuacja się poprawi. Przywołała przykłady krajów jak np. Irlandia, czy Argentyna, gdzie strajki zmieniły drakońskie dla kobiet prawo.

