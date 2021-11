Więcej najświeższych informacji ze świata show biznesu znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Każdy koniec roku idzie w parze z podsumowaniami i rankingami. Magazyn "People" co roku wybiera najseksowniejszego mężczyznę na świecie. Aby zdobyć ten tytuł nie wystarczy jedynie świetnie wyglądać, ale jeszcze wyróżnić się czymś więcej. O co dokładnie chodzi? Tego nie wiemy, ale wiemy, co może przekreślić szansę na tytuł najseksowniejszego mężczyzny. Przekonał się o tym w zeszłym roku Chris Evans.

Do tej pory tytuł najseksowniejszego mężczyzny według "People" trafił do m.in.: Davida Beckhama, Adama Levine'a oraz Chris Hemswortha. W tym roku zgarnął go Chris Evans. Wedle zagranicznych mediów, aktor już rok temu miał na to szanse.

Chris prowadził dyskusje na temat objęcia okładki w zeszłym roku, ale nie był to dobry moment – podaje źródło.

O jaki skandal chodzi? Aktor we wrześniu 2020 roku przez przypadek opublikował na Instagramie nagie zdjęcia. Chris Evans zamieścił nagranie, pod którego koniec można było zobaczyć jego galerię zdjęć w telefonie. Właśnie tam znajdowały się intymne fotografie, co wywołało niemały skandal. Decydenci uznali wówczas, że nie będzie to dobry moment, aby wybrać go najseksowniejszym.

Zgadzacie się werdyktem redakcji "People"? A może macie swoje typy?

