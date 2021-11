Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

W szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony" Adrian Berkowicz stworzył związek z Iloną Kurzeją. Fani od początku kibicowali parze i liczyli na wiadomość o ślubie. Niestety, zanim w ogóle doszło do zaręczyn, para zdążyła ogłosić rozstanie. Choć oboje niechętnie odnosili się do miłosnej porażki, to tym razem, chcąc nie chcąc, Adrian pokusił się o bardzo wymowne słowa.

"Rolnik szuka żony". Adrian jednym komentarzem odniósł się do rozstania z Iloną

Adrian Berkowicz udostępnił na Instagramie romantyczne zdjęcie z nową partnerką. Widzimy na nim odwróconą plecami kobietę o długich brązowych włosach, która trzyma dłoń rolnika. Para wybrała się razem na wycieczkę do Zamku Ogrodzieniec i zwiedzała ruiny na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Najlepsze wycieczki są we dwoje - napisał Adrian.

Pod postem byłego uczestnika programu "Rolnik szuka żony" pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy, na niektóre z nich Berkowicz postanowił odpowiedzieć. To, co napisał, wiele mówi o jego podejściu do obecnej sytuacji w życiu. Robi się poważnie!

Miałam tam pierwszą randkę z mężem. Może i dla was to będzie szczęśliwe miejsce.

Oby - odpowiedział Berkowicz.

A co ma być wiecznie sam? Klin klinem, tak ma być - brzmi inny komentarz, który odnosi się do rozstania rolnika z Iloną.

Najlepszy komentarz - przyklasnął użytkowniczce Adrian.

Przypomnijmy, że Adrian bardzo przeżył rozstanie z Iloną. W kwietniu opublikował na Instagramie wzruszający post pożegnalny, w którym życzył jej, aby odnalazła tego jedynego. Jak widać, sam również odnalazł szczęście.