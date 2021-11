Więcej zdjęć ze ścianek i premier filmowych znajdziecie w naszym boksie na gazeta.pl.

Kalina Jędrusik była ikoną, którą podziwiano za charyzmę, urodę i talent. Nazywano ją seksbombą PRL-u i naczelną skandalistką. "Bo we mnie jest seks" to reżyserowana przez Katarzynę Klimkiewicz próba przedstawienia najważniejszych wydarzeń z życia zmarłej artystki. W główną bohaterkę wcieliła się Maria Dębska, która pojawiła się na premierze filmu w klasycznym, białym garniturze o luźnym kroju. Zobaczcie, jak prezentowały się inne gwiazdy.

Premiera "Bo we mnie jest seks". Ada Fijał w czerwonych pióropuszach, Kukulska w skórzanych spodniach

Grażyna Torbicka nie mogła przepuścić okazji, by pojawić się na premierze filmu poświęconego legendarnej aktorce. Do kina zawitała w casualowej stylizacji - króciutkiej, dopasowanej i podkreślającej figurę sukience o drobnym, biało-czarnym wzorze. Do tego dobrała dwukolorową torbę zawieszoną na ramieniu oraz czarne botki na obcasie. Nogi przysłoniła ciemnymi, cienkimi rajstopami, które w błysku fleszy nie prezentowały się zbyt korzystnie. A jak wam podoba się ten look?

Grażyna Torbicka KAPiF

Na bardziej młodzieżową, ale jednocześnie klasyczną kreację zdecydowała się Natalia Kukulska, która zapozowała przed fotoreporterami razem z mężem. Wokalistka włożyła czarne, skórzane spodnie, które były bazą całej stylizacji. Do tego ciemne botki, t-shirt i ekstrawagancka torebka.

Zobacz wideo Byliśmy na przedpremierze filmu "W jak morderstwo"

Charakterystycznym elementem stroju artystki była rzucająca się w oczy zielona, obszerna marynara z poduszkami na ramionach. Natalia Kukulska udowodniła, że elegancja nie musi być banalna!

Natalia Kukulska, Michał Dąbrówka KAPiF

Na premierę filmu "Bo we mnie jest seks" przybyli również między innymi: Krzysztof Zalewski, Natalia Przybysz, Reni Jusis czy Ada Fijał. Jak wyglądali na ściance? Odpowiedź znajdziecie w naszej galerii.

