Amerykańskie media obiegła informacja o domniemanym romansie Kim Kardashian i Pete'a Davidsona. Komik i celebrytka byli widywanie wspólnie już kilka razy, a tym razem mężczyzna postanowił zabrać Kim w rodzinne strony. Udali się na romantyczną kolację.

Media śledzą każdy ruch Kim Kardashian i Pete'a Davidsona. Fani są ciekawi, czy plotki o ich romansie się potwierdzą. Wszystko zaczęło się od wspólnego występu w programie Saturday Night Live. Celebrytka wspólnie z komikiem odgrywała scenki. Podczas jednej z nich byli przebrani za Jasmine i Alladyna. Pete Davidson i Kim Kardashian pocałowali się latającym dywanie.

Pete Davidson zabrał Kim Kardashian w swoje rodzinne strony

Kolejne doniesienia wskazywały na to, że para pojawiała się wspólnie w różnych miejscach. Mieli nawet spędzić razem noc. Tym razem komik zabrał ukochaną do Staten Island, czyli miejsca swojego pochodzenia.

Kim Kardashian coraz bardziej angażuje się w relację z Petem Davidsonem? Mieli spędzić razem noc

Para wybrała się na romantyczną kolację na dachu restauracji

Wygląda na to, że ich znajomość weszła na wyższy poziom. Page Six podaje, że Pete Davidson zorganizował kolację na dachu jednej z włoskich restauracji. Na miejscu pojawili się we dwójkę. Wszystko wskazuje na to, że ich wspólne wyjście było randką.

Pete Davidson nie cieszył się długo obecnością celebrytki. Źródła podają, że ta opuściła restaurację po dwóch godzinach. Miała wrócić do Los Angeles, ponieważ nie lubi zostawiać swoich dzieci zbyt długo samych.