Dziesiąty odcinek jubileuszowej edycji "Top Model" obejrzeliśmy 3 listopada. W ostatnim zadaniu przed przed fashion weekiem uczestnicy wzięli udział w sesji dla "Vogue Polska", a ich zdaniem było zaprezentowanie ubrań z największych domów mody, wystylizowanych przez Ashlee Barett-Bourmier. Podczas sesji, która odbyła się na tle warszawskiej architektury, nie wszystkim jednak poszło idealnie. Jurorzy musieli pożegnać dwie osoby i podjęli decyzję, że na fashion week nie pojadą Arek i Ola.

"Top Model". Kto pójdzie w pokazie na fashion weeku?

Do kolejnego etapu programu zakwalifikowali się Nicole, Kacper, Mikołaj, Julia, Dominika oraz Weronika. Decyzja jurorów nie wszystkim przypadła jednak do gustu, a wątpliwości widzów budzi przede wszystkim wysłanie na fashion week Weroniki zamiast Oli.

Samo dojście do tego etapu "Top Model", choć jest już dużym osiągnięciem, nie gwarantuje jednak modelom sukcesu. Sami muszą zapracować na to, aby projektanci wybrali ich do swoich pokazów. W tym roku uczestnicy show zostali wysłani do Czech, gdzie odbywa się Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Wydarzenie miało miejsce od 4 do 6 września 2021, a na Instagramie pojawiła się relacja z wybranych pokazów. Na zdjęciach z wybiegu oprócz profesjonalnych modeli pojawiły się także Nicole, Julia i Dominika, co bez wątpienia oznacza, że dziewczyny spodobały się projektantom.

Na Instagramie Mercedes-Benz Prague Fashion Week najliczniej reprezentowana jest Nicole, która znalazła się także w wideo podsumowującym wydarzenie. Z pewnością oznacza, że z zadaniem poradziła sobie najlepiej i niewykluczone, że taki sukces zapewni jest już miejsce w finale "Top Model". Odcinek z praskiego fashion weeku zobaczymy już w środę 10 listopada.