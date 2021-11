Więcej informacji o Telewizji Polskiej znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Nowa kampania reklamowa biżuterii Yes jest prowadzona pod hasłem "Jestem kobietą". Niestety, nie wszystkie kobiety, które w niej wystąpiły, mogą liczyć na to, że ujęcie z ich udziałem pojawi się w publicznej telewizji. A niektóre mogą oglądać się na antenie jedynie po wyznaczonej godzinie. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, według TVP, sceny mają "naruszać wrażliwość widzów".

TVP odmawia emisji reklamy Yes z pocałunkiem Katarzyny Zillmann?

Kampania marki Yes ma być promowana w telewizji, internecie (m.in. platformy VoD i social media), prasie, salonach sprzedażowych oraz jednej z sieci kin. Według planów w telewizji miała ukazać się w trzech głównych stacjach, jednak pojawiły się pewne problemy.

Portal wirtualnemedia.pl podaje, że według komunikatu prasowego, widzowie Telewizji Polskiej nie zobaczą wszystkich ujęć, a niektóre ujrzą dopiero w godzinach wieczornych. Wszystko przez niektóre treści ukazane w spocie, według publicznego nadawcy "mogą naruszać wrażliwość odbiorców".

Co to za sceny, które mają być tak oburzające? Według nieoficjalnych ustaleń są to ujęcia, w których Aleksandra Żebrowska karmi dziecko piersią, a Aleksandra Wiederek-Barańska, która przeszła mastektomię i od ponad pięciu lat zachęca do badań i profilaktyki zapobiegającej nowotworom piersi, pozuje z odsłoniętym dekoltem. Te sceny mają być pokazywane jedynie po godzinie 20. Jednak scena z pocałunkiem Katarzyny Zillmann i Julii Walczak nie została zaplanowana na żadną porę.

Napisaliśmy do rzecznika Telewizji Polskiej z prośbą o komentarz w tej sprawie, jednak do momentu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

