Szokujące słowa gwiazd? Więcej podobnych tekstów na Gazeta.pl.

REKLAMA

Zdaniem Agnieszki Hyży śmierć 30-latki to pokłosie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego. Wiadomość o tym, co się stało, poruszyła Polaków, którzy pojawili się na manifestacjach w całej Polsce.

Zobacz wideo Przerwa na kawę z Agnieszką Hyży. "Nigdy w życiu nie byłam na diecie"

Hyży podkreśla ciążowe kształty, ale tymi wycięciami show kradnie Omena

Agnieszka Hyży o swoich obawach

Jednym z głosów był ten od Agnieszki Hyży, która obecnie spodziewa się dziecka. Nie ukrywa, że jest przerażona i bezsilna. Na Instagramie zamieściła zdjęcie z wyraźnie zarysowanym pod swetrem ciążowym brzuchem.

Takie zdjęcie powinno mieć tylko pozytywny opis. Bo pokazuje cud, który dotyczy dwojga ludzi. Czekających od lat na spełnienie marzeń o powiększeniu rodziny, o zdrowej ciąży i zdrowym dziecku. Ale romantycznego opisu nie będzie, choć taka przecież jest historia tego zdjęcia.

Na kolejnym zdjęciu w tym samym poście znalazła się informacja o karach grożących za dokonanie aborcji. Chodzi jej o skierowany do Sejmu projekt "Stop aborcji 2021", w którym autorzy domagają się bezwzględnego zakazu usuwania ciąż. Według nich jest to jednoznaczne z zabójstwem, wobec czego miałoby za nią grozić od 5 do 25 lat więzienia, a w niektórych przypadkach dożywocie.

Nie spodziewałam się, że w tak ważnej i pięknej dla mnie chwili, będę czytać setki artykułów pełnych strachu, łączyć się z cierpiącymi kobietami i ich rodzinami, włączać się w publiczną dyskusję dotycząca spraw tak intymnych, kruchych i dotykających najtrudniejszych aspektów życia człowieka.

Hyży trudno pogodzić się z faktem, że gdyby nie fakt, że zaostrzono prawo aborcyjne, decyzja lekarzy mogłaby być inna i pacjentka z Pszczyny mogłaby żyć.

Nie potrafię siedzieć cicho, gdy dzieje się coś takiego wokół mnie i blisko mnie. I mnie również dotyczyło. Rozmawiam z lekarzami, położnymi, innymi kobietami. Oczywiście, to wielowymiarowe i wielowątkowe dyskusje, ale nie można sprawdzić życia i bezpieczeństwa człowieka do przepisów i wojny politycznej.

Dziennikarka obawia się o swoje zdrowie i życie.

Dziś jestem częścią wielkiej społeczności mam i kobiet, ale czuję się jak mała i słaba jednostka, której życie i zdrowie jest w rękach szaleńców. Zapytam retorycznie - co ma się jeszcze wydarzyć?

Magda Mołek o zakazie aborcji: Państwo skazuje polskie kobiety na tortury!

To nie pierwszy post Hyży na temat dramatycznej sytuacji kobiet w Polsce w kontekście przerywania ciąż. Ostatnio szczegółowo odnosiła się do śmierci 30-latki oczekującej na aborcję. "Nigdy ten i wiele, wiele innych przypadków, nie powinien mieć miejsca" - pisała wówczas.

Zobacz też: Anna Dereszowska otrzymała przeprosiny od "Dzień dobry TVN". Chodziło o tekst na temat picia alkoholu w ciąży