Więcej aktualności na temat decyzji Kościoła znajdziecie na gazeta.pl.

REKLAMA

Gwiazdy, które pod wpływem alkoholu prowadziły samochód. Nie brakuje znanych nazwisk

Magda Mołek podjęła się, jak sama określiła, trudnego wyzwania - rozmowy o grzechach współczesnego Kościoła, którą przeprowadziła z socjolożką i autorką wielu wybitnych reportaży o tej tematyce. Wywiad z Justyną Kopińską zachęcił dziennikarkę do tego, by podzielić się osobistą historią, która wpłynęła na jej stosunek do Kościoła.

To jedna z najtrudniejszych rozmów, jakie zrobiłam, bo podzieliłam się w niej z wami pewnym bardzo bolesnym dla mnie zdarzeniem z parafii, w której się wychowałam - zachęca do obejrzenia najnowszego odcinka "W moim stylu".

Magda Mołek o odejściu z Kościoła: Nie chcę mieć do czynienia z takimi ludźmi

Dziennikarka wróciła wspomnieniami do traumatycznego momentu z przeszłości. Choć w dzieciństwie przyjęła wszystkie sakramenty, gdy osiągnęła pełnoletniość zrezygnowała z dalszego życia podporządkowanego religii.

Ja nie wierzę i nie praktykuję, ale pochodzę z katolickiej rodziny. Zostałam ochrzczona, poszłam do komunii, jestem bierzmowana. Nie chodzę do Kościoła od 18. roku życia mniej więcej, ponieważ... Nie wiem, czy podzielić się tą historią... - zaczęła w rozmowie z Justyną Kopińską.

Zobacz wideo Tusk: Nie dajcie sobie wmówić, że ludzie atakują Kościół. To zjawiska wewnątrz Kościoła niszczą Kościół, Kaczyński niszczy Kościół

W dalszej części wywiadu zdobyła się na ogromną szczerość. Nieprzyjemne doświadczenie z udziałem księdza miało bezpośredni związek ze śmiercią jej ojca.

Zmarł mój ojciec. Poszłyśmy z mamą do kancelarii na plebanię zgłosić fakt i poprosić o pogrzeb. I jednym z pierwszych pytań księdza, który zresztą przyjął nas w progu, w drzwiach, nie zaprosił do środka, była taka sugestia, czy skoro ten człowiek, czyli mój ojciec, zmarł tak młodo, to czy on zmarł naturalnie, czy jednak sobie coś zrobił?

Ta sytuacja mocno wpłynęła na dalsze decyzje Magdy Mołek.

Doszłam do wniosku, że nie chcę mieć do czynienia z takimi ludźmi, że to jest niepojęte. Nie potrzebuję takiego Kościoła - tłumaczy.

Dziennikarka według tych samych przekonań wychowuje synów, którzy nie zostali ochrzczeni i nie uczęszczają na religię.

Królikowski obejmuje ciążowy brzuch Opozdy i komplementuje