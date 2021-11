Więcej informacji na temat rodziny królewskiej znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Królowa Elżbieta II za pośrednictwem sieci wzięła udział w szczycie klimatycznym COP26 (2021 United Nations Climate Change Conference), który potrwa do 12 listopada w Glasgow. Nie tylko słowa monarchini są ważne. Wszystko, co widzimy w kadrze podczas jej wystąpienia, ma ogromne znaczenie.

Siedem ukrytych znaczeń w przemówieniu królowej Elżbiety

The Body Language Guy postanowił przyjrzeć się dokładnie wystąpieniu królowej Elżbiety II. Youtuber przekonuje, że znalazł siedem ukrytych znaczeń w oficjalnym filmie monarchini.

Pierwszą rzeczą, na jaką zwrócił uwagę The Body Language Guy jest strój królowej. Odcień zieleni jej sukienki jest idealnie dobrany do tematu ekologii i natury. Odcina się też wyraźnie od koloru tła, na którym wystąpiła monarchini. Dodatkowo uwagę zwraca duża broszka w kształcie motyla. Motyl symbolizuje tu odrodzenie. Znaczenie ma jego przemiana z larwy w okazałego owada. Pałac Buckingham potwierdził w rozmowie z "People Magazine", że ma to oznaczać drugą szansę dla ludzi na naprawienie tego, co zniszczyli na Ziemi.

Motyl w kulturach wschodnich symbolizuje też szczęśliwe małżeństwo. The Body Language Guy zwraca uwagę na zdjęcie na biurku za królową. Fotografia z 1988 roku przedstawia księcia Filipa wpatrującego się motyle królewskie. Co ciekawe książę jest prawie poza kadrem, więc to motyle są tu ważne. Ponadto fakt, że patrzy w górę i jego ekspresja mają pewien przekaz. Zwykle takie ujęcie oznacza postęp. Ma to dawać nadzieję na to, że to, co robimy w sprawie naprawy klimatu, jest słuszne.

Dalej Elżbieta II w swoim przemówieniu wspomina pracę książąt Karola i Williama na rzecz klimatu. Z jej ust padają słowa, że wysiłek obu jest dla niej powodem do dumy. Zdaniem youtubera monarchini podkreśla związek emocjonalny z rodziną. Subtelne skinienie królowej ma potwierdzać, jak blisko rodzina królewska jest ze sobą.

Nie bez znaczenia jest też miejsce Elżbiety II w kadrze. Zwykle, gdy królowa ma coś do przekazania, siada po prawej stronie kamery, rzadko w centrum. To pozycja władzy. Związana jest z tym, że czytamy od lewej do prawej, więc to, co jest na końcu, zwykle ma większe znaczenie. W centrum za to jest zdjęcie księcia Filipa, to kolejny hołd oddany zmarłemu małżonkowi.

The Body Language Guy zwraca uwagę na białe kwiaty w otoczeniu Elżbiety II, które symbolizują tranzycję i przyjęcia naszych ukochanych do świata dusz. Są to takie same kwiaty, jakie królowa miała na pogrzebie księcia Filipa. Cyklameny symbolizują miłość i oddanie.

Ważne są też słowa monarchini: "None of us will live forever" (tłum. Nikt z nas nie będzie żył wiecznie). Zwykle niosą one dość pesymistyczny przekaz, tutaj jednak w połączeniu z motylami i zdjęciem księcia Filipa mają zgoła odmienne znaczenie. Zdaniem youtubera królowa chce przekazać, że nawet kiedy wszyscy umrzemy, to będziemy częścią tego samego dziedzictwa. Zatem jest ważne, żeby zdać sobie sprawę, że tak jak my czerpiemy z dorobku poprzednich pokoleń, tak następne pokolenia mogą zyskać na tym, co teraz zrobimy dla klimatu.