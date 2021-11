Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

Aleksandrą Kwaśniewską media zaczęły interesować się w okolicach 1995 roku, kiedy to Aleksander Kwaśniewski startował na prezydenta. Wtedy jednak rodzice dbali, by jak najmniej szczegółów z życia ich jedynaczki przedostawało się do gazet i telewizji. Zmieniło się to, gdy Kwaśniewska sama zdecydowała, że chce spróbować sił w show-biznesie. Zaczęło się od "Tańca z Gwiazdami", w którym wzięła udział w 2006 roku. Podpisywana była tam jako studentka psychologii.

Aleksandra Kwaśniewska pracowała w zawodzie?

Kwaśniewska ukończyła kierunek na Uniwersytecie Warszawskim. Jednak po występie w show emitowanym wtedy na antenie TVN-u, jej kariera w show-biznesie nabrała tempa. Prowadziła kulisy "Tańca...", później związała się z różnymi magazynami, gdzie przeprowadzała wywiady.

Później jednak usunęła się w cień, by teraz powrócić na ekran jako prowadząca "Miasto kobiet". Przez to stała się także bardziej otwarta w mediach społecznościowych. Niedawno zorganizowała Q&A. Jedno z pytań brzmiało:

Czy pracowałaś kiedyś jako psycholog?

Aleksandra opublikowała zdjęcie zrobione podczas jednej z rozmów z gwiazdami i odpisała wprost:

Nie, ale wiedza psychologiczna zawsze bardzo mi się przydawała przy przeprowadzaniu wywiadów (tu z Jerzym Stuhrem) - zwróciła się do internauty.

Screen z Instagram.com/ aleksandraleksandrowna

Ola Kwaśniewska nie była jedyną córką znanego polityka, która wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami". Na parkiecie zaprezentowały swoje umiejętności także Katarzyna Tusk oraz Maria Wiktoria Wałęsa.