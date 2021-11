Więcej informacji na temat rodziny królewskiej znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Królowa Elżbiet II trafiła w ostatni weekend października do szpitala. Lekarze przebadali 95-letnią monarchinię i zalecili dwa tygodnie odpoczynku oraz zrezygnowanie z wielu obowiązków. Kto weźmie je na siebie?

Księżna Camilla zastąpi królową Elżbietę II?

Królowa Elżbieta II musiała odwołać kilka zaplanowanych już od dawna spotkań, między innymi wizytę w Irlandii Północnej, gdyż zgodnie z zaleceniami lekarzy nie może w najbliższym czasie się forsować. Pałac Buckingham nie podał przyczyny niedyspozycji monarchini. Za to w mediach huczy od plotek na temat tego, kto mógłby przejąć jej obowiązki. I wcale na prowadzenie nie wysuwa się następca tronu, czyli książę Karol.

Brytyjski "The Sun" ma już faworytkę. W najnowszym wydaniu gazety oznajmia to jeden z nagłówków:

'Królowa' Camilla!

W artykule pojawia się hipoteza dr. Craiga Prescotta, eksperta konstytucyjnego z Bangor University, jakoby Camilla Parker-Bowles miała teraz zająć miejsce królowej. Zdaniem naukowca, jako żona księcia Karola będzie musiała wziąć na siebie niektóre oficjalne wizyty, zaplanowane dla monarchini.

Brytyjska prasa przypomina, że zgodnie z tradycją rządy po Elżbiecie II powinien objąć książę Karol. Jednak, jeśli chodzi tylko o odciążenie monarchini, to wszyscy członkowie rodziny królewskiej mogą podzielić się jej obowiązkami. Na wypadek jej niedyspozycji zastąpić mogą ją również książęta Karol, Andrzej, William i Harry. Jednak Andrzej z powodu skandalu zaszył się w pałacowych komnatach, zaś Harry wyjechał do USA. Pozostają zatem książę Karol z Camillą oraz William z Kate. Oficjalny plan A przewiduje, że to Karol przejmie obowiązki królowej, jednak nieoficjalnie mówi się, że istnieje również plan B.

Zgodnie z nim księżna Camilla dołączy do elitarnego grona "doradców stanu", które reprezentuje królową w czasie jej nieobecności lub choroby. Są tylko dwa problemy z planem B, o którym pisze coraz śmielej brytyjska prasa. Po pierwsze, doradców stanu jest maksymalnie czworo - Camilla byłaby tu nieprzewidzianym nadmiarem. Po drugie, w tym gronie mogą znaleźć się wyłącznie następcy tronu - Camilla, choć być może bardzo by tego pragnęła, nigdy nie zostanie władczynią Wielkiej Brytanii, będzie co najwyżej małżonką króla.

Czy zatem żona księcia Karola rzeczywiście zastąpi królową Elżbietę? Na pewno nie będzie to z jej strony formalne wystąpienie w imieniu monarchini. Jeśli jednak jej mąż przejmie obowiązki królowej, wtedy i ona będzie go wspomagać.