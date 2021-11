Chcesz wiedzieć więcej o członkach brytyjskiej rodziny królewskiej? Zaglądaj na Gazeta.pl

Księżna Kate i książę William przebywają w Glasgow, gdzie trwa szczyt klimatyczny COP26. Para ma tam sporo pracy i bierze udział nie tylko w spotkaniach przedstawicieli 196 państw w sprawie działań na rzecz klimatu, ale także uczestniczy w innych wydarzeniach. Zjawili się m.in. na spotkaniu ze skautami, by dowiedzieć się więcej o prowadzonej przez nich kampanii #PromiseToThePlanet. Wieczorem książęcą parę czekało przyjęcie.

Księżna Kate i książę William na szczycie klimatycznym COP26

Rano księżna Kate i książę William pokazali się w swobodnych stylizacjach, co zdarza się, ale bardzo rzadko, natomiast wieczorem postawili na elegancję. Książęca para spotkała się z kluczowymi członkami inicjatywy Sustainable Markets oraz zwycięzcami i finalistami pierwszej nagrody Earthshot Prize.

Na tę okazję książę William postawił na klasykę. Wybrał granatowy garnitur, białą koszulę i czarne buty. Za to jego żona zaszalała. Zwłaszcza jeśli chodzi o kolor kreacji, bo ta była w bardzo wyrazistym, kobaltowym kolorze. Warto zwrócić na krój. Sukienka sięgająca niemal do kostek przypomina dwurzędowy płaszcz. Suknia, która wygląda jak okrycie wierzchnie, pochodzi z butiku Eponine i prawdopodobnie została zaprojektowana na specjalne życzenie. Za podobne stroje z tego sklepu trzeba zapłacić około 2,4 tys. funtów, czyli ponad 13 tys. zł.

W związku z tym, że strój Kate miał intensywny kolor, to księżna nie szalała już z dodatkami. Dobrała do stylizacji granatowe szpilki oraz czarną kopertówkę. Do tego wiszące kolczyki i sporych rozmiarów pierścionek.

Podoba wam się styl księżnej Kate? Przypomnijmy, że lata temu ubierała się zdecydowanie inaczej. W przeszłości na halloweenową imprezę założyła świecącą mini!

