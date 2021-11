Więcej nowinek na temat brytyjskiej rodziny królewskiej znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

O pogarszającym się stanie zdrowia królowej Elżbiety zaczęło się mówić kilka tygodni temu. 95-letnia monarchini spędziła jedną noc w szpitalu w okolicach Windsoru, co tylko zwiększyło zmartwienia poddanych oraz członków rodziny królewskiej. Mimo rychłego powrotu do domu zrezygnowała z publicznych wystąpień w listopadzie. Odwołała podróż do Irlandii Północnej oraz nie pojawiła się na szczycie klimatycznym COP26.

Zagraniczne gwiazdy, które odeszły w 2021. Kto zmarł w tym roku?

Królowa Elżbieta w coraz lepszej formie. 95-letnia monarchini wsiadła za kierownicę swojego Jaguara

Stan zdrowia królowej skomentował dla mediów Pałac Buckingham. Zapewniono, że królowa jest w dobrym nastroju, a lekarze dmuchają na zimne, zalecając jak najwięcej odpoczynku.

Zgodnie z zaleceniem lekarskim, aby odpocząć przez kilka dni, królowa udała się do szpitala w środę po południu w celu przeprowadzenia wstępnych badań, po czym wróciła do zamku Windsor w porze lunchu dzisiaj (czwartek) i pozostaje w dobrym nastroju - mogliśmy przeczytać w oświadczeniu.

Wszystko wskazuje na to, że królowa naprawdę czuje się świetnie. Fotoreporterzy sfotografowali ją, gdy ta prowadziła swojego Jaguara po terenie posiadłości w Windsorze. Widać, że dopisuje jej humor, a jazda ulubionym autem sprawia niemałą przyjemność.

królowa Elżbieta EAST NEWS

Skoro 95-letnia monarchini może sama prowadzić samochód, z pewnością jej stan zdrowia się znacznie poprawił. Poddani mogą odetchnąć z ulgą.

Zobacz wideo Królowa Elżbieta pokroiła tort mieczem

ZOBACZ TEŻ: Królowa Elżbieta II ma pewien kulinarny zwyczaj. Z pewnością podobny mają jej prawnuki. Tego się nie spodziewacie