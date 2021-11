Więcej ciekawostek z życia gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

Zofia Zborowska od kilku miesięcy spełnia się w roli mamy. Dokładnie 29 lipca na świecie pojawiła się córka aktorki i Andrzeja Wrony - Nadzieja. Od tamtej pory to właśnie ona dominuje w każdym aspekcie życia rodziców, co ci chętnie relacjonują w mediach społecznościowych. Tegoroczne Halloween ze względu na córkę było inne niż do tej pory. Para nie potrzebowała żadnego przebrania.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona przez córkę wyglądali jak zombie. Komentarz Rozenek bezbłędny

Jak co roku, podczas Halloween gwiazdy miały okazję wykazać się kreatywnością i zaprezentować swoje wymyślne stroje. Maffashion przebrała się za Matę, Katy Perry za szczepionkę, a rodzina Małgorzaty Rozenek postawiła na kostium członków rodziny Adamsów. Zofia Zborowska i Andrzej Wrona zrezygnowali z przebrań, jednak dzięki córce nie pospali zbyt długo, w konsekwencji czego sami wyglądali jak zombie.

Z lekkim opóźnieniem: na #halloween przebraliśmy się za #zombie - napisała rozbawiona aktorka pod postem.

Pod zdjęciem nie zabrakło komplementów od fanów, którzy docenili poczucie humoru aktorki. Swoje trzy grosze wtrąciła również Małgorzata Rozenek, która sama ma w domu niespełna dwuletniego Henryka. Podzieliła się pewną radą.

Poczekajcie na zęby. Będziecie mieć kostium na pół roku - dodała Rozenek.

Wrona i Zborowska mają się czego obawiać?

