Ścieżki Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego przecinały się wielokrotnie, ale nie do końca było im ze sobą po drodze. Aktorzy znali się i lubili od wielu lat, ale prawdziwą szansę na miłość dali sobie dopiero w ubiegłym roku. Od chwili, gdy oficjalnie potwierdzili, że są w związku, minął już rok, a w ich życiu zaszły poważne zmiany.

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki świętują rocznicę związku

Julia Wieniawa opublikowała na Instagramie zdjęcie z okazji rocznicy związku z Nikodemem Rozbickim. Para wybrała się tego dnia na spektakl "Fidelio" do Opery Narodowej w Teatrze Wielkim. Oboje włożyli eleganckie stylizacje. Ona miała na sobie czarną dopasowaną sukienkę z bufiastymi rękawami, a on bordową marynarkę we wzory.

Zdjęcie z rocznicowej randki przypadło do gustu fanów aktorów. Pod postem Julii Wieniawy posypały się pozytywne komentarze.

Ulubiona para!

Potężna para. Jesteście cudowni - czytamy w komentarzach.

Jeden z niezorientowanych internautów zapytał aktorkę, czy Nikodem Rozbicki to jej brat. To, co odpowiedziała, wiele mówi o ich związku.

Brat nie, ale na pewno bratnia dusza - napisała Julia Wieniawa.

Przypomnijmy, że niedawno Wieniawa i Rozbicki postanowili iść krok dalej i zamieszkali razem. Aktor wprowadził się do apartamentu ukochanej na warszawskim Żoliborzu.

Stwierdziliśmy, że żeby to miało jakiś sens, żeby się lepiej poznać i w ogóle, to zamieszkanie razem było kluczowe, przełomowe i fajne, bo oboje bardzo dużo pracujemy i tak byśmy się mijali, a dzięki temu, że mieszkamy razem, to wszystkie wolne chwile spędzamy ze sobą - mówiła w jednym z wywiadów Wieniawa.

