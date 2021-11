Więcej o polskich gwiazdach przeczytasz na Gazeta.pl.

REKLAMA

Niedawno ukazała się książka "Aktor musi grać, by żyć", w której można przeczytać szczerą rozmowę Artura Barcisia z Kamilą Drecką. Aktor wspomniał w niej o trudnej przeszłości. By zarobić na mieszkanie, musiał szukać pracy za oceanem. Wyleciał do Nowego Jorku i nie spodziewał się, że w tak krótkim czasie jego życie się skomplikuje. Bez mieszkania i pieniędzy podjął się wycieńczającej pracy w World Trade Center.

ZOBACZ TAKŻE: Weronika Książkiewicz obcięła włosy, a Misiek Koterski przytył 20 kilo dla roli. Oto najbardziej spektakularne metamorfozy aktorskie

Zobacz wideo Oficjalna symulacja procesu zawalenia się WTC 7

Artur Barciś podjął się pracy zagrażającej życiu, by zarobić na mieszkanie

Artur Barciś w książce "Aktor musi grać, by żyć" wrócił pamięcią do lat 80. W tamtym czasie szukał pracy w Nowym Jorku. Wprowadził się do mieszkania znajomych, ale długo nie zagrzał tam miejsca. Jak przyznał, właściciel nie wyraził zgody na kolejnego lokatora. Barciś został w wielkim mieście bez pieniędzy i miejsca do spania. Poszukiwania pracy również nie szły najlepiej. W końcu trafił na ofertę zrywania rakotwórczego azbestu w wieżach World Trade Center. Przekonała go stawka dziesięciu dolarów za godzinę. Aktor przez sześć tygodni pracował nawet po 15 godzin dziennie.

Czasami strasznie płakałem, bo byłem mały i drobny, a większość kolegów rosła i silna. Nawet dla nich to była zbyt ciężka praca. Czasami ryczałem też z tęsknoty - wyznał Barciś.

Artur Barciś na branżowych imprezach. ZOBACZ ZDJĘCIA Otwórz galerię

Katarzyna Cichopek w "Pytaniu na śniadanie" bez Kurzajewskiego. Fani: Nareszcie ta dwójka

Artur Barciś od 1986 roku związany jest z Beatą Barciś. Nie ukrywał, że tęsknota za żoną była nie do zniesienia. Ostatecznie ciężka praca się opłaciła, a aktor po powrocie z Nowego Jorku kupił wymarzone mieszkanie i polski klasyk w motoryzacji - Fiata 126p.