Halloween jest świętem, które szczególnie hucznie obchodzą mieszkańcy USA. Modzie na "święto duchów" uległ niemal cały świat, a przebierane imprezy są coraz popularniejsze. Gwiazdy chętnie dzielą się swoimi stylizacjami w mediach społecznościowych. Do tego grona dołączyła Hailey Bieber.

Hailey Bieber w tym roku nie zdecydowała się na przerażający strój, a postanowiła odtworzyć stylizacje innej gwiazdy. Wybór padł na Britney Spears. Żona Justina Biebera odtworzyła kilka zestawień z teledysków piosenkarki oraz okładki magazynu "Rolling Stone".

Hailey Bieber przebrała się za Britney Spears

Modelka pochwaliła się efektami Halloweenowej sesji na Instagramie. W serii opublikowanych zdjęć znalazły się stylizacje z teledysków "Baby one more time", "Oops! I Did It Again" oraz "I'm a Slave 4 U. Hailey Bieber zadbała o podobną scenerię, a okładkę "Rolling Stone" odtworzyła niemal 1:1.

Internauci są pod wrażeniem stylizacji odtworzonych przez Hailey Bieber

W komentarzach niemal od razu posypała się lawina komplementów. Koledzy i koleżanki z branży są pod wrażeniem. Internauci uważają, że Hailey zaprezentowała jedne z najlepszych stylówek tegorocznego Halloween.

Jestem w szoku.

Kocham ciebie i Britney.

Hailey Bieber wyznała, że ma sentyment do Britney Spears. Pierwszym koncertem, na jaki kiedykolwiek się wybrała, był właśnie piosenkarki. Teraz miała okazję wcielić się w rolę jednej ze swoich ulubionych artystek.

Wiemy za kogo przebrał się Justin Bieber

Modelka postawiła na zmysłowe stylizacje Britney Spears, natomiast jej mąż postanowił wybrać coś nieco bardziej humorystycznego. Justin Bieber na tegoroczne Halloween zdecydował się na strój misia Yogiego. Piosenkarz dodał do stroju grube łańcuchy, które zdecydowanie są w jego stylu.