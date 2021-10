Więcej ciekawych newsów o gwiazdach znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Krzysztof Krawczyk zmarł w kwietniu tego roku. Muzyk miał 74 lata. Mimo że minęło kilka miesięcy od śmierci artysty, jego grób w dalszym ciągu jest tłumnie odwiedzany przez fanów. Szczególnie w czasie zbliżającego się Święta Zmarłych, wielbiciele artysty postanowili oddać mu cześć, dekorując miejsce spoczynku Krawczyka. Na grobie znalazło się mnóstwo kwiatów, zniczy i pamiątek.

Jesienny grób Krzysztofa Krawczyka. Fani zostawiają pamiątki

Na początku tego miesiąca miejsce pochówku Krzysztofa Krawczyka zyskało pomnik, który nawiązuje do życia wokalisty, ale i jego bliskich. Andrzej Kosmala i Ewa Krawczyk robią, co mogą, by grób wokalisty był wyjątkowy. Zadbano o miejsce dla składających hołd fanów i dookoła pomnika ustawiono ławki. Wieloletni przyjaciel artysty podkreślił, że to nie koniec zmian na grobie Krawczyka. Zapowiedział, że niebawem będzie można usłyszeć największe głos wokalisty, który śpiewa swoje największe przeboje.

Można zauważyć, że miejsce spoczynku Krawczyka odwiedziło sporo fanów, którzy zostawili po sobie pamiątki i znicze. Na grobie muzyka znalazły się również wrzosy, czy świeże białe kwiaty. Nie zabrakło własnoręcznie namalowanych przez fanów portretów, czy pluszowych maskotek.

Jesienny grób Krzysztofa Krawczyka. Fani zostawiają pamiątki Fot. Materiały własne

Zadbany nagrobek prezentował się okazale. Pamięć o wokaliście wciąż pozostaje żywa, a najlepszym przykładem na to jest jego grób.

Jesienny grób Krzysztofa Krawczyka. Fani zostawiają pamiątki Fot. Materiały własne

Śmierć Krzysztofa Krawczyka była szokiem dla fanów. Artysta koncertował przez ponad 50 lat i nagrał ponad 40 płyt. Wokalista przed śmiercią walczył z koronawirusem. Udało mu się pokonać chorobę i wyszedł ze szpitala, jednak krótko po tym zasłabł i wrócił do placówki medycznej. Ewa Krawczyk zaprzeczyła, że przyczyną śmierci był COVID-19, a choroby współistniejące.