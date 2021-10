Była gwiazdą "Poranku kojota", a później zniknęła z ekranu. Co dziś robi Karolina Rosińska?

Więcej na temat zapomnianych gwiazd znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Karolina Rosińska zdobyła wielką rozpoznawalność na początku lat 2000, kiedy wcieliła się w rolę Noemi w "Poranku kojota". Mimo że zadebiutowała w latach 90., to właśnie ten film przyniósł jej sławę. Jednak jej gwiazda szybko zgasła, a próba reaktywacji kariery nie powiodła się. Życie aktorki potoczyło się zupełnie inaczej i obecnie nie jest związana z show-biznesem.

Pachniewicz jest babcią, a Michalak dyrektorką marki. Co robią gwiazdy "Big Brothera"?

Zobacz wideo Oni kiedyś byli razem. Zapomniane związki show-biznesu

Była gwiazdą "Poranku kojota" i "Uprowadzenia Agaty". Później zniknęła z ekranu. Co dziś robi Karolina Rosińska?

Karolina Rosińska ma za sobą kilka ról filmowych. Zagrała w filmie "Uprowadzenie Agaty" z 1993 roku, a później jej kariera nabrała tempa. Przygoda z aktorstwem zaczęła się, kiedy miała zaledwie 16 lat i zgłosiła się wraz z koleżanką na casting organizowany przez twórców filmowych zza granicy.

Moja koleżanka strasznie chciała zostać aktorką i zapytała mnie, czy nie poszłabym z nią na casting do pewnego zagranicznego filmu. Do Polski przyjechała wtedy grupa Amerykanów, miłośników Polańskiego. Planowali coś nakręcić. Film nosił tytuł "Escape" . Okazało się, że to ja im się spodobałam i wybrali właśnie mnie. Miałam wtedy 16 lat. Teraz, jak patrzę na ten czas z perspektywy, to widzę, że był to niesamowity zwrot w moim życiu. Od tego wszystko się zaczęło. Miałam ogromne szczęście. Napływały kolejne propozycje, ot tak, bez castingów - powiedziała w rozmowie z Plejadą.

Nastolatka zyskała wówczas rozpoznawalność, lecz musiała zmierzyć się także z ciemną stroną popularności. Po tym, jak zagrała tytułową Agatę, zarzucano jej romans z reżyserem Markiem Piwowskim. W latach 90. udało jej się zagrać w kilku zagranicznych produkcjach, lecz nie były to duże role. Nikt nie ma wątpliwości, że największą sławę przyniosła jej rola u boku Macieja Stuhra w "Poranku kojota". Wydawało się, że piękna Noemi zrobi dużą karierę, lecz tak się nie stało. Na planie "Escape" poznała swojego przyszłego męża, z którym zdecydowała się wyjechać do Los Angeles. Małżeństwo nie przetrwało i po rozwodzie wróciła do Polski. Zakochała się w Piotrze Bukowieckim i wyszła za niego za mąż. Jednak i ten związek nie przetrwał próby czasu.

Tak Marcin Różalski wyglądał bez tatuaży na twarzy. Ogromna metamorfoza gwiazdy MMA

Karolina Rosińska próbowała reaktywować swoją karierę, ale nie udało się to na dłuższą metę. Jedyne, na co mogła liczyć to drobne epizody w serialach "Pierwsza miłość", "Ojciec Mateusz" i "M jak miłość". Było to za mało, by została dostrzeżona. Z czasem zdała sobie sprawę, że nie może wiązać z tym zawodem przyszłości, ponieważ nie przynosił jej oczekiwanych zarobków. Zdecydowała się na zupełnie inną branżę. Została nauczycielką języka angielskiego. Ale to nie wszystko. Prowadzi także zajęcia z literatury i teatru po angielsku. Żyje z dala od show-biznesu i odnalazła się w nauczaniu.