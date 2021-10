Więcej Halloweenowych stylizacji gwiazd znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Heidi Klum, jak co roku, zorganizowała imprezę z okazji Halloween. Jest ogromną fanką tego święta i zawsze zaskakuje oryginalnymi kostiumami. Modelka pochwaliła się w mediach społecznościowych procesem przygotowania nowego wcielenia. Nie była to jednak jedyna stylizacja.

Zobacz wideo Radosław Majdan przestraszył się żony w Halloween

Już od kilku tygodni na Instagramie modelki ukazywały się posty związane z amerykańskim świętem. Heidi Klum pokazała się w kilku stylizacjach, jednak jedna z nich przykuła szczególną uwagę. Klum pozuje półnago z przerażającą sztuczną raną na plecach. Całość wygląda na charakteryzację w stylu zombie.

Zobacz także: Te gwiazdy postawiły na tanią suknię ślubną. Jedna z nich kosztowała niecałe 300 złotych

Heidi Klum w Halloweenowej odsłonie https://www.instagram.com/heidiklum/

Nigdy nie oglądaj się za siebie, przeszłość to pustkowie horrorów - pisze Heidi Klum na Instagramie.

Najpopularniejsze stroje halloweenowe Heidi Klum

Modelka od 2000 roku organizuje przebierane imprezy Halloweenowe. Mając 27 lat, postawiła na kostium "Dominatrix", co było jedynie wstępem do jej kolejnych pomysłów. Heidi Klum charakteryzowała się także na Jessikę Rabbit, Betty Boop czy Kleopatrę. Fani zastanawiali się, za kogo przebierze się w tym roku. Ku zaskoczeniu nie był to strój prezentowany wcześniej na Instagramie.

Gwiazdy wczuły się w klimat Halloween. Córka Sochy przebrała się za Hermionę

Heidi Klum wybrała inną stylizację na swoją imprezę

Okazuje się, że strój zombie był jedynie zapowiedzią kolejnej imprezy Halloweenowej Heidi Klum. Modelka ostatecznie zdecydowała się na inną stylizację, którą pokazała na InstaStories. Klum postanowiła przebrać się za kota. Wybrała czarne futro i body, a całość dopełniła czerwoną peruką, ogonem i uszami.

Heidi Klum pokazała swoją stylizację na imprezę z okazji halloween https://www.instagram.com/heidiklum/

Najbardziej szalone kostiumy Heidi Klum znajdziecie w naszej galerii.