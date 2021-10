Królowa Elżbieta II była w szpitalu. Premier Boris Johnson skomentował jej stan zdrowia

Więcej o rodzinie królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl

Królowa Elżbieta II od prawie 70 lat zasiada na brytyjskim tronie. W tym czasie zdążyła zdobyć ogromną sympatię i szacunek poddanych. Ostatnio pojawiają się informacje o pogarszającym się stanie zdrowia monarchini. Brytyjczycy są zaniepokojeni.

W społeczeństwie zaczęły się pojawiać liczne pytania dotyczące stanu zdrowia królowej. W ubiegłym tygodniu odwołała ona swoją podróż do Irlandii Północnej i przez dobę przebywała w szpitalu. Był to pierwszy raz od ośmiu lat. Teraz dowiadujemy się, że Elżbieta II musiała znowu odłożyć na bok swoje królewskie obowiązki.

Królowa Elżbieta II musiała odwołać także udział w szczycie klimatycznym w Glasgow. Postanowiła jednak nagrać swoje przemówienie online. Poddani martwią się, ponieważ kilka miesięcy temu Pałac Buckingham ukrywał informacje na temat zdrowia Księcia Filipa.

Znany jest stan zdrowia królowej. Ostatnie wydarzenia to zalecenia lekarzy

Okazuje się, że ostatnie sprawy są związanie z zaleceniami lekarskimi. Elżbieta II ma wypoczywać przez najbliższe dwa tygodnie. Głos w sprawie zabrał premier Boris Johnson, który kontaktował się z królową.

Królowa Elżbieta II "zostanie zdetronizowana"! Już wiadomo, kto ją zastąpi

Rozmawiałem z Jej Wysokością w tym tygodniu, jak co tydzień i ona jest w bardzo dobrej formie. Musi tylko zastosować się do zaleceń lekarzy i trochę odpocząć, i myślę, że to jest najważniejsze. Jestem pewien, że cały kraj dobrze jej życzy - mówił premier Boris Johnson.

Elżbieta II aktualnie wypoczywa i stosuje się do zaleceń lekarzy. Premier Boris Johnson uspokaja obywateli i zapewnia, że nie mają się o co martwić. Królowa niebawem powinna powrócić do pełnej sprawności, a tym samym do wykonywania swoich obowiązków.