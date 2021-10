Więcej ciekawych artykułów o gwiazdach znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Stefano Terrazzino największą popularność zdobył za sprawą występów w "Tańcu z Gwiazdami". W programie zadebiutował w 2006 roku. Pod jego okiem szkoliła się Kinga Rusin, Kasia Tusk, Julia Wieniawa, a w ostatniej edycji Izabela Małysz. Tancerz ma również smykałkę do biznesu. Otworzył szkołę tańca, którą połączył z lodziarnią. Na oficjalnym otwarciu nie zabrakło znanych osób. Wsparła go Julia Wieniawa, która wysyłała całusy w stronę fotoreporterów. Jej stylizacja zrobiła furorę!

Zobacz wideo Stefano Terrazzino to prawdziwy kat. Na treningach nie ma zmiłuj. Jak ocenił Izę Małysz?

Otwarcie lodziarni Stefano Terrazzino. Julia Wieniawa zrobiła furorę w oryginalnej stylizacji

Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino w 11. edycji "Tańca z Gwiazdami" dotarli aż do finału. Aktorka przez widzów show od początku była określana jako faworytka, ale finalnie to Edyta Zając wytańczyła Kryształową Kulę. Minął już rok, od kiedy gwiazda wystąpiła na parkiecie show razem z tancerzem, co nie oznacza, że ich przyjaźń się skończyła. Julia razem ze Stefano świętowała jego sukces.

Aktorka zjawiła się w czarnym golfie, który zestawiła z szerokimi spodniami w czarno-biały, rzucający się w oczy wzór. Na wierzch założyła skórzaną marynarkę. Stylizację dopełniła beżową czapką, białą torebką i botkami w pasującym kolorze. Julka tego dnia była w świetnym humorze. W stronę fotoreporterów przesyłała całusy.

Otwarcie lodziarni Stefano Terrazzino. Julia Wieniawa zrobiła furorę w oryginalnej stylizacji Fot. Kapif

Na wielkim otwarciu nie zabrakło Piotra Mroza, który świętował w finale 12. edycji "Tańca z Gwiazdami". Aktor wytańczył nie tylko Kryształową Kulę, ale i 100 tys. złotych. Do zdjęć pozował z Agnieszką Wasilewską, która pokazała wyćwiczony brzuch w czarnym crop topie i białej marynarce. Mróz postawił na klasykę - granatową górę i czarny dół.

Bieniuk prezentuje elegancki salon. Nie brakuje pamiątek po Annie Przybylskiej

Czyja stylizacja spodobała wam się najbardziej?