O innych przebraniach gwiazd na Halloween przeczytacie na Gazeta.pl

REKLAMA

Co roku z okazji Halloween gwiazdy starają się zaskoczyć fanów coraz to bardziej wymyślnymi kostiumami. Zdecydowaną światową królową przebrań jest Heidi Klum. Modelka była już królewną Fioną ze "Shreka", monstrualnym motylem, ciałem obcym czy statuetką Oscara. Jeszcze nie wiemy, co przygotowała na ten rok, jednak domyślamy się, że będzie to coś spektakularnego. W wymyślaniu ciekawych i oryginalnych przebrań nie próżnują również rodzime gwiazdy w tym Maffashion, która przebrała się za rapera Matę.

Halloween 2020. Heidi Klum jako zombie, a Rihanna jako Wilma z "Flinstonów". Inne gwiazdy też zaszalały ze strojami

Małgorzata Rozenek przystroiła mieszkanie czaszkami i pajęczynami. Wyszło upiornie?

Maffashion przebrała się na Halloween za Matę. "To moja MAFOREAKCJA". Rozenek zachwycona: Jest to sztos

Mata to bez wątpienia jedno z najgorętszych nazwisk tego roku. Każdy kawałek rapera jest momentalnie hitem, a jego teksty wchodzą do codziennego slangu wśród młodych ludzi. Jego fanką z pewnością jest też Julia Kuczyńska, która właśnie za niego przebrała się na tegoroczne Halloween. Celebrytka zamieściła na Instagramie kilka zdjęć, na których prezentuje się w klasycznej dla Maty fryzurze oraz dresie. Dobrze dobrany makijaż sprawił, że twarz Julki jest nie do rozpoznania.

MAFA 34 "To moja MAFOREAKCJA". Happy Halloweekend - napisała pod postem.

Zajadająca frytki Maffashion, siedząca na murku, jest niemalże identyczna. Podobne zdanie mają jej obserwatorzy, a także inne gwiazdy, które nie mogą wyjść z zachwytu.

Jest to sztos - napisała Małgorzata Rozenek.

Genialne - dodał Dawid Kwiatkowski.

Hit! Nareszcie spotkam się z Matą! - podsumowała Ada Fijał.

Trzeba przyznać, że w tym roku Julka naprawdę się postarała. Po więcej jej zdjęć w stroju Maty zajrzyjcie do naszej galerii na górze artykułu.