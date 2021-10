Więcej o spektakularnych metamorfozach gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

Ivanka Trump jest drugim dzieckiem Donalda Trumpa i jego byłej żony Ivany Trump. Rodzice rozwiedli się, gdy ta miała zaledwie dziesięć lat. Do 15. roku życia Ivanka uczęszczała do szkoły dla dziewcząt Chapin School na nowojorskim Manhattanie, skąd przeniosła się do Choate Rosemary Hall w Wallingford w stanie Connecticut.

Ivanka Trump nie przypomina siebie z młodości, a Renee Zellweger zrozumiała, że przesadziła

Ivanka Trump z ojcem i braćmi instagram.com@ivankatrump

Dzieciństwo Ivanki Trump

Rozwód Donalda Trumpa i Ivany Trump ogłoszono w 1992 roku, po 15 wspólnych latach. Od tamtej pory Ivanka oraz dwóch jej braci żyli na dwa domy. Nie przeszkadzało im to w dobrych stosunkach z ojcem. Na zdjęciu poniżej zobaczycie nastoletnią Ivankę z mamą, podczas Święta Dziękczynienia.

Ivanka Trumop, Ivana Trump instagram.com@ivankatrump

Córka Donalda Trumpa życie w szkole z internatem opisała jako "pobyt w więzieniu, kiedy jej znajomi w Nowym Jorku świetnie się bawili". Dopiero gdy opuściła mury szkoły, wypłynęła na wody światowego show-biznesu.

Kariera modelki i pierwsze wyjścia na salony

Ivanka Trump zagościła na amerykańskich salonach dość wcześnie, bo jeszcze jako nastolatka. Chętnie pozowała do zdjęć u boku znanego ojca czy matki. Już wtedy zdawała sobie sprawę, że media będą się nią interesować.

Donald Trump i Ivanka Trump w 1993 roku EAST NEWS

Pod koniec lat 90. córka Trumpa postanowiła spróbować swoich sił w modelingu. Ze względy na jej nazwisko i koneksje ojca, nie było to wcale trudne. Ivanka chodziła po wybiegach i uczestniczyła w sesjach zdjęciowych. Na ujęciach z tamtego okresu ciężko ją rozpoznać. Wyglądała znacznie inaczej, o czym możecie się przekonać poniżej.

Ivanka Trump na wybiegu w 1998 roku EAST NEWS

Pierwsze metamorfozy

Ivanka Trump zaczęła eksperymentować ze swoim wyglądem. Aspirująca wówczas modelka zmieniła kolor włosów, zatrudniła lepszego stylistę. Te pozornie drobne zmiany znacznie polepszyły jej wizerunek, co doskonale przedstawiają dwa zestawione ze sobą zdjęcia poniżej, które dzieli zaledwie kilka miesięcy.

Ivanka Trump i Donald Trump w 1999 roku EAST NEWS

Córka Donalda Trumpa po romansie z show-biznesem postanowiła postawić na biznes. Zanim dołączyła do rodzinnej firmy, przez chwilę pracowała dla Forest City Enterprises. W 2007 roku nawiązała współpracę z wytwórnią diamentów, aby stworzyć linię złotej i diamentowej biżuterii sygnowanej własnym nazwiskiem. Przez pierwsze lata biznes się udawał, a klejnoty były sprzedawane w butikach znajdujących się na najdroższych alejach handlowych w Stanach Zjednoczonych.

Medycyna estetyczna

Prężnie działający biznes i dołączenie do rodzinnej firmy sprawiło, że Ivanka z modelki i córki znanego ojca, sama stała się bizneswoman. Wiązało się to również z ogromną zmianą wizerunkową. Zmiana stylu ubierania się na znacznie poważniejszy, a także pierwsze zabiegi medycyny estetycznej. Córka Donalda Trumpa skorygowała kości policzkowe, dzięki czemu jej twarz stała się smuklejsza.

Ivanka Trump w 2011 roku EAST NEWS

Do podobnych przemyśleń skłoniła się Anna Adamczyk, znana w sieci jako "lekarka w wielkim mieście". Na Instagramie opublikowała fotografie, które pochodzą z różnych lat. Zależało jej na tym, aby jak najbardziej ukazać różnice w wizerunki córki prezydenta. Zasugerowała, że ta może mieć na koncie sporo zabiegów.

Ivanka Trump instagram/lekarka_w_wielkim_miescie

Córka prezydenta, polityczka i żona

Gdy w 2017 roku Donald Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych, o Ivance Trump zrobiło się jeszcze głośniej. Ta chętnie udzielała się publicznie u boku ojca prezydenta, a także stała się jego oficjalnym doradcą. Jako pierwsza córka USA zawsze prezentowała się nienagannie i zgodnie z etykietą.

Donald Trump, Ivanka Trump East News

Jaka jest prywatnie? Od 2009 roku jej mężem jest biznesmen Jared Kushner, z którym doczekała się trójki dzieci: Josepha, Theodora, i Arabelli. Rodzinne chwile Ivanki z rodziną chętnie relacjonują oczywiście paparazzi, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak milionerka prezentuje się poza oficjalnymi wyjściami.

Ivanka Trump i Jared Kushner EASTNEWS

Sama zainteresowana równie chętnie publikuje rodzinne kadry na Instagramie.

Ivanka Trump z rodziną Screen z Instagram.com/Ivanka Trump

Więcej zdjęć Ivanki Trump sprzed metamorfozy, jak również i po, znajdziecie w naszej galerii na górze artykułu.

