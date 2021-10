Więcej o remontach gwiazd i nie tylko przeczytasz na Gazeta.pl

Dorota Szelągowska wraz ze swoją ekipą już po raz kolejny ruszyła w Polskę, aby wyremontować domy wyjątkowym bohaterom, którzy stawiają czyjeś dobro ponad swoje. Uczestnicy produkcji są zgłaszani przez swoich bliskich i w ten sposób chcą odwdzięczyć się na otrzymaną pomoc. W drugim odcinku programu Dorota Szelągowska pomogła pedagogowi z Katowic, który uratował niejednego wychowanka.

"Totalne remonty Szelągowskiej". Najtrudniejszy remont w historii programu. Trwał 12 dni!

"Totalne remonty Szelągowskiej". Nauczyciel ratował swoich uczniów. To oni zgłosili go do programu

Bohater najnowszego odcinka "Totalnych remontów Szelągowskiej" - Marcin, nazywany jest przez swoich podopiecznych Erykiem. Jest szkolnym pedagogiem i psychologiem, a praca z młodzieżą jest jego powołaniem. Do programu zgłosili go uczniowie oraz byli wychowankowie, którzy zawsze mogli na niego liczyć w każdej sytuacji. Mężczyzna prowadzi rozmowy z rodzicami, którzy nie potrafią się porozumieć z własnymi dziećmi, a dla nich jest dostępny przez całą dobę. Niejednokrotnie ratował wychowanków, pokazując im lepszą drogę i uświadamiając, że świat nie kończy się na ławce pod blokiem, z puszką piwa i skrętem.

Uczniowie mają z nim kontakt nawet po zakończeniu szkoły. Teraz postanowili się odwdzięczyć i zgłosić go do programu Doroty Szelągowskiej. Na zorganizowanej przez prowadzącą niespodziance, podczas której Eryk dowiedział się, że to jego dom zostanie wyremontowany, pojawiło się prawie 50 osób! To rekord programu!

Eryk mieszka w domu po swoich dziadkach. Lokum jest duże i przestronne, jednak wymaga całkowitego remontu. Bohater sam odmalował szafki w kuchni, ściany na poddaszu, jednak to wciąż za mało, aby przytulnie mieszkać. Tym już zajęła się Dorota Szelągowska, która zadbała nie tylko o wystrój domu, ale również jego otoczenie. Eryk uwielbia spędzać dużo czasu z przyjaciółmi na rozmowach, więc nie mogło zabraknąć klimatycznych miejsc w domu, jak również w ogrodzie, które idealnie się sprawdzą w takich sytuacjach.

a "Totalne remonty Szelągowskiej" możecie oglądać w każdy poniedziałek o 21:30 w TVN.