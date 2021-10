Więcej ciekawych artykułów o gwiazdach znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Klaudia Halejcio jeszcze przed porodem podkreślała w wywiadach, że jest szczęśliwie zakochana i chciałaby w przyszłości założyć rodzinę ze swoim partnerem. Jej ukochany nie jest związany z show-biznesem, co nie znaczy, że aktorka nie pokazuje go na swoim Instagramie. Od czasu do czasu Klaudia publikuje rodzinne kadry, na których pozuje z Oskarem i małą Nel. Tym razem postanowiła pokazać, jak wygląda leniwe popołudnie w ich domu. Na filmiku można dostrzec, jak mężczyzna bawi się z córką na tle luksusowego salonu. Ogromne okna robią wrażenie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Agnieszka Kaczorowska chwali się ogrodem. Jesienne ozdoby robią wrażenie. U Rubików basen. U Halejcio? STAW. Tak, staw

Zobacz wideo Klaudia Halejcio zdradziła, czy ma nianię i kto pomaga jej przy dziecku

Klaudia Halejcio pokazała urocze nagranie. Jej ukochany bawi się z córką

Klaudia Halejcio nie zdradza zbyt wielu informacji na temat swojego partnera. Aktorka razem z ukochanym wprowadzili się niedawno do luksusowej willi na warszawskim Ursynowie. Nowy dom gwiazdy zrobił wrażenie na jej obserwatorach. Klaudia od jakiegoś czasu prezentuje eleganckie pomieszczenia na InstaStories. Tym razem zaskoczyła fanów i na jednym z nagrań pokazała moment, w którym widać, jak Oskar Wojciechowski bawi się z Nel. Biznesmen podrzuca córkę do góry, a ta wydaje dźwięki świadczące o radości.

Przy okazji można zauważyć, jak na co dzień wygląda salon gwiazdy. Od razu w oczy rzucają się duże okna, za których sprawą pomieszczenie jest jasne, wygodna kanapa w beżowym kolorze, przed którą stoi okrągły i drewniany stół kawowy. Z pewnością w takim pomieszczeniu można się zrelaksować.

Klaudia Halejcio pokazała urocze nagranie. Jej ukochany Oskar bawi się z córką Fot. Instagram/ klaudiahalejcio

Klaudia Halejcio z ukochanym i córką. ZOBACZ ZDJĘCIA Otwórz galerię

Marika wyszła z mężem na randkę. "W czwartki uciekamy od dzieci". Została skrytykowana

Widać, że zarówno aktorka, jak i jej ukochany spełniają się w wychowywaniu córki, a Nel otoczona jest miłością.