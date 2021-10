Więcej na temat Halloween znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Choć niektóre gwiazdy już od kilku dni szykują się do obchodów Halloween, a Instagram zalewa fala strojów i przygotowań, nie wszyscy chcą iść śladem zachodniej tradycji. Katarzyna Skrzynecka należy do grona, które stroni od świętowania 31 października. Mimo to dla córki zrobiła wyjątek.

Katarzyna Skrzynecka nie lubi Halloween. "Nigdy mnie to nie interesowało"

Aktorka nie jest fanką zabaw w Halloween i nigdy nie ciągnęło ją do świętowania tego dnia.

Halloween nie obchodzę i nigdy nie obchodziłam. Dla mnie to zupełnie obca impreza. Nigdy mnie to nie interesowało ani nie bawiło - powiedziała Plejadzie.

Katarzynie Skrzyneckiej nie przeszkadza zabawa innych, mimo że sama nie bierze w niej udziału.

Nie przeszkadza nam to wcale w celebrowaniu Wszystkich Świętych i zapaleniu światełek na cmentarzu za naszych bliskich. Uważam, że chodzenie na cmentarz 1 listopada nie wyklucza faktu, że dzieci mają prawo bawić się w przebieranki 31 października Uważam, że dzieci, jak najbardziej, niech się bawią - powiedziała aktorka.

Nie zabrania także udziału w Halloween swojej córce.

Jeśli moja córka ma ochotę bawić się z dziećmi, kiedy mają klasowe Halloween, jak najbardziej jej na to pozwalam - dodała.

Co więcej, postanowiła wspólnie z dzieckiem przygotować kostium na imprezę, czym pochwaliła się na Instagramie. Jej córka przebierze się za Diabolinę z filmu "Czarownica". Katarzyna Skrzynecka pokazała świecące berło, które wykonała razem z córką. Według aktorki, podobna zabawka kosztuje w internecie 375 złotych.

Halloween co roku u jednych wywołuje radość, a u innych sprzeciw. A jak jest u was? Lubicie Halloween?