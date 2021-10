Więcej na temat domów gwiazd znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Joanna Koroniewska w ostatniej relacji na InstaStories poinformowała, że planują z mężem kolejny remont. Fani byli trochę zagubieni, która to już przeprowadzka pary i dokąd. Aktorka i influencerka wszystko wyjaśniła swoim obserwatorom. Podała również przyczynę, dlaczego postanowiła znowu zamieszkać w mieście.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor planują kolejny remont i przeprowadzkę

W ubiegłym roku Joanna Koroniewska powiadomiła fanów, że zamierzają z mężem przenieść się do nowego domu. Jednak wiosną pokazała zdjęcia z mieszkania w centrum miasta. Powiedziała wówczas, że chcą z Maciejem Dowborem wrócić do centrum. Teraz wyjaśniła skąd taka decyzja.

Przeprowadzamy się do miasta. Mamy dość obrzeży i korków po dwie, trzy godziny dziennie. Wszyscy się przeprowadzają do domów, a my na odwrót - do mieszkania. Ogród? Nigdy więcej. I tak wychodzimy z domu. Weekendy często w pracy. A dom to jedna wielka praca sama w sobie - wyjaśniła aktorka na swoim InstaStories.

Na pytanie fanów o zeszłoroczne plany zmiany domu aktorka odpowiedziała, że faktycznie podpisali z mężem umowę rezerwacyjną. Jednak stwierdzili, że największym problemem są dojazdy, które pochłaniają czas. Zdecydowali się więc kupić mieszkanie i zamieszkać w mieście.

Nie możemy się już doczekać totalnie innej opcji. Nie przejmowania się ogrodem i wieloma rzeczami jak to zwykle w domu. Nie lubimy tego i absolutnie nie mamy na to czasu.

Aktorka przyznała, że choć 14 lat już mieszkają w domu, to wcale nie korzystają z ogrodu. Młodsza córka potrzebuje towarzystwa innych dzieci i placu zabaw. Dla starszej najważniejsze są swobodne dojazdy w różne miejsca.

Mam taką teorię. Dom jest dobry albo na starość, albo jak się ma naprawdę małe dzieci i dużo wolnego czasu. Zwłaszcza na obrzeżach miasta.

Joanna Koroniewska stwierdziła, że sama kiedyś wybrała dom, z nadzieją, że to dobra opcja dla rodziny. Teraz jest dla niej ważniejsze, w jakiej okolicy mieszka. Istotna jest też łatwość dojazdów i możliwość nieużywania na co dzień auta.

Na pytanie, jak mają zamiar urządzić mieszkanie, Joanna Kroniewska przyznała, że będzie biało, ale nie glamour. Chce, by było elegancko. Na pewno nie ma to być styl skandynawski. Co do planów, jak zorganizuje nowe mieszkanie, aktorka zdradziła, że całe dolne piętro będzie służyło do pracy.

