Księżna Kate i książę William starają się zapewnić swoim dzieciom "normalne" dzieciństwo. Chcą, aby George, Charlotte i Louis nie odczuwali za bardzo, że są traktowani lepiej niż inne dzieci, bo są z rodziny królewskiej. Nie da się ukryć, że niektórych rzeczy nie da się przeskoczyć. Zdaje się, że najmniejsze szanse na beztroskie dzieciństwo ma ośmioletni George, który w przyszłości zostanie królem i już od najmłodszych lat musi być przygotowywany do tej roli.

Jak książę George przygotowuje się do objęcia tronu?

Według książki królewskiego historyka Roberta Laceya "Bitwa braci", książę George w wieku siedmiu lat dowiedział się, że w przyszłości obejmie tron. Rozmowę na ten temat przeprowadził z nim ojciec, książę William.

William nie zdradził światu, jak i kiedy przekazał synowi tę wielką wiadomość, ale gdzieś w okolicach siódmych urodzin chłopca. Mówi się, że jego rodzice szczegółowo opisali, co będzie szczególnie wiązało się z życiem George'a w przyszłej królewskiej "służbie i obowiązkach" - podaje Lacey.

Najpierw była teoria, ale przyszedł i czas na praktykę. Pierwsze zadania George zaczął wypełniać w czasie pandemii. Wówczas on i jego siostra Charlotte doręczali posiłki sąsiadom, którzy wtedy tego potrzebowali. Księżna Kate i książę William zadbali także o to, by ich dzieci podziękowały medykom za pracę, w związku z tym synowie i córka pary wzięli udział w nagraniu, na którym klaszczą w ramach podziękowania.

Mały George bierz udział w szkolnych projektach i daje przykład innym. Był np. zaangażowany w zbieranie śmieci, co ponoć cieszy Williama, który upatruje się w synu młodego ekologa.

Był trochę zirytowany faktem, że pewnego dnia wyszli zbierać śmieci, a następnego dnia pojechali tą samą trasą i prawie wszystkie te same śmieci, które zebrali, wróciły - mówił książę William w wywiadzie dla BBC.

George'a czekają w przyszłości publiczne wystąpienia. Na niektórych pojawia się już teraz u boku rodziców, jednak ponoć na razie ma wybór i może decydować, w których z nich chce brać udział. Za nim m.in. robienie świątecznego puddingu w 2019 roku i pamiątkowe zdjęcie z ojcem, królową Elżbietą i księciem Karolem. W lipcu tego roku pojawił się na trybunach podczas finału Euro 2020. Wówczas wywołało to sporo kontrowersji.

Zdawać by się mogło, że George i tak ma już sporo obowiązków, ale wymienione wyżej sytuacje, to nie wszystko. W ubiegłym roku Pałac Kensington udostępnił wideo, na którym trójka dzieci książęcej pary zadaje pytania przyrodnikowi, Davidowi Attenboroughowi.

Jak myślisz, jakie zwierzę wkrótce wyginie - zapytał George.

Wkrótce George'a czeka także szkolenie z publicznych wystąpień, by w przyszłości nie stresował się nimi i mógł swobodnie się wypowiadać. Co ciekawe, ponoć królowa Elżbieta także przygotowuje księcia George'a do roli króla. Jak? Dowiecie się tego TUTAJ.

