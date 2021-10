Chcesz być na bieżąco z nowinkami ze świata rozrywki? Zajrzyj na stronę główną Gazeta.pl

Ostatni odcinek programu "Hotelu Paradise 4" po raz kolejny zdołał zaskoczyć widzów. Uczestnicy zagrali bowiem w koło ryzyka - każdy z nich musiał przynajmniej raz pociągnąć za sznurek, który skrywał wygraną lub zagrożenie. Niektórzy gracze postanowili zaryzykować drugi raz. Wtedy Miłosz wylosował kopertę ze zdjęciem nowego uczestnika Łukasza, i pożegnał się z programem. Taki obrót wydarzeń podzielił widzów - wielu z nich jest wściekłych na produkcję i oskarża ją o ustawkę. My w międzyczasie przedstawiamy sylwetkę nowego uczestnika - Łukasza Jarosa.

"Hotel Paradise". Kim jest Łukasz Jaros?

Łukasz Jaros ma 27 lat i pochodzi z Zielonej Góry, gdzie prowadzi własną firmę. Jak podkreśla, uwielbia swoją pracą, a zajmuje się tuningowaniem aut. Jak czytamy na stronie TVN-u:

Na pierwszy rzut oka bad boy, ale ma duszę romantyka.

Hobby Jarosa to sport. Mężczyzna bardzo dba o sylwetkę - trenuje kickboxing i kulturystykę. Pasjonuje go także motoryzacja - jeździ crossami i ścigaczami, a także lata szybowcem. Chętnie bierze udział też w ekstremalnych biegach z przeszkodami, czym chwali się na swoim Facebooku. A skoro jesteśmy przy jego mediach społecznościowych, to niestety, na razie wygląda na to, że dezaktywował swoje konto na Instagramie.

Warto jednak podkreślić, że swoją wyrzeźbioną sylwetkę zawdzięcza przede wszystkim ciężkiej pracy. W przeszłości był bowiem dość szczupłym chłopakiem. Jak sam o sobie mówi:

Od zera do pakera. Od chłopaka, który ważył 60 kg do kulturysty, który wystartował w zawodach. Cały czas w życiu idę po to, co mówili mi, że nigdy nie będzie moje.

Łukasz na początku przygody w "Hotel Paradise" nie będzie mieć łatwo. Zastąpił bowiem jednego z bardziej lubianych uczestników. Kibicujecie mu?