Vera Wang od wielu lat z powodzeniem działa w branży modowej. Najpierw w latach 70. i 80., pracowała dla amerykańskiego "Vogue'a", a następnie zajęła się projektowaniem ubrań. Od jakiegoś czasu zachwycają nie tylko jej projekty, ale także figura projektantki. Wiele osób nie może wyjść z podziwu, że 72-latka ma tak umięśnione ciało. Jaki jest sekret jej figury? Wang ponoć nie lubi ćwiczyć.

Projektantka publikuje czasem zdjęcia, na których widać, jak zajada się frytkami, burgerami czy popija gazowane napoje. Takie niezdrowe jedzenie na pewno nie pomaga utrzymać dobrej formy. Dlatego Vera Wang, choć nie lubi ćwiczeń, to się do nich zmusza. Ma nawet w domu prywatną siłownię i czasem pokazuje, jak na niej trenuje - podnosi ciężarki, korzysta z bieżni. Czasem też gra w tenisa. Jednak uważa, że w czymś innym tkwi sekret jej młodzieńczego wyglądu. W 2020 roku jednemu z obserwatorów na Twitterze, jej sposobami na młody wygląd są:

Praca, sen, koktajl z wódką i mało słońca - napisała.

Dość zaskakujące wyznanie, dlatego wiele osób uważa, że w rzeczywistości projektantka nie wygląda tak jak na instagramowych zdjęciach. Oczywiście jest masa komentarzy, w których internauci komplementują sylwetkę Very Wang, ale część osób sugeruje, że wygląd projektantki to zasługa filtrów dostępnych na Instagramie albo pracy grafików. Vera Wang pojawiła się ostatnio na jednej z imprez, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak faktycznie się prezentuje. Zdjęcia z tej samej imprezy pojawiły się także na jej Instagramie. Projektantka postawiła na kreację w swoim stylu, czyli taką, która eksponuje sporo ciała. Wang założyła czarne spodenki ze skóry i bardzo krótki top, a na to przezroczystą narzutę przypominającą sukienkę w kolorze różu. Dopełnieniem stroju były botki na koturnie i wysokim obcasie. Jej zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

