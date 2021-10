Więcej artykułów o gwiazdach przeczytasz na Gazeta.pl.

Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska poznali się na planie serialu "Rodzinka.pl" i od czterech lat byli razem. W social mediach chętnie dzielili się wspólnymi zdjęciami. Jednak te ostatnio przestały się pojawiać. Za to do prasy trafiły kadry zrobione przez paparazzich, na których Wiktoria w jednym z warszawskich klubów bawiła się w towarzystwie Jakuba Lipowskiego. Trzymali się za ręce i obejmowali. Gąsiewska wydała oświadczenie, w którym potwierdziła rozstanie i dodała, że z Adamem nie są już parą od jakiegoś czasu. Co na to Adam?

Adam Zdrójkowski skomentował rozstanie z Wiktorią Gąsiewską

Adam Zdrójkowski w rozmowie z Jastrząb Post opowiedział, jak przeżywa ostatnie wydarzenia. Przyznał, że nie chciałby, aby jego problemy prywatne miały wpływ życie zawodowe.

Staram się, żeby moje życie prywatne nie wpływało na moje życie zawodowe. Jest ok. Staram się być profesjonalny w każdej kwestii, w każdej sferze swojego życia i tutaj " swoich kolegów. Czuję się dobrze.

Aktor zdradził, jak reaguje na medialne doniesienia o rozstaniu z Wiktorią.

Ja w ogóle jestem z natury człowiekiem, który szanuje sobie spokój, chociaż nie wyglądam. Ale jest to dla mnie jedna z większych wartości w życiu, aby ten spokój zachować. Kiedyś się przejechałem na tym, że nie byłem spokojny. Byłem zbyt porywczy. To się zmieniło. Ale mówię to tylko i wyłącznie a propos swojego zawodu. Nie chciałbym się odnosić do związku.

Na pytanie czy miał kontakt z Gąsiewską po pojawieniu się w mediach jej zdjęć z Jakubem Lipowskim odpowiedział jednym słowem.

Pomidor.

Życzymy Adamowi, żeby znalazł swoją prawdziwą miłość.